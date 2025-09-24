Άγιος έρωτας: Χαμός στο X με την επιστροφή της σειράς – Καραμίχος και Γκοτσόπουλος αποθεώνονται

Ο «Άγιος Έρωτας» επέστρεψε στον ALPHA, το βράδυ της Τετάρτης, και μέσα σε λίγα λεπτά έγινε trend στο X. Οι τηλεθεατές απέδειξαν ότι ανυπομονούσαν για την επιστροφή της Χλόης και του πατρός Νικολάου, ενώ υποδέχτηκαν με θέρμη και τον Γιώργο Καραμίχο.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός ενσαρκώνει τον Ηλία Παναγόπουλο, δικηγόρος που αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Κυριάκου Παυλίδη. Ο Ηλίας είναι γέννημα θρέμμα Στερνιώτης, μεγαλωμένος φτωχικά, με έναν πατέρα που δούλευε στα χωράφια των Βαρελάδων και μια μάνα που ήταν μοδίστρα. Πέρασε δύσκολα αλλά χωρίς να του λείψει η αγάπη από την οικογένειά του. Λίγο πριν τελειώσει το σχολείο ερωτεύτηκε τη Χριστίνα, την πολιόρκησε και τελικά την κατέκτησε. Διατήρησαν μια κρυφή σχέση για αρκετό καιρό, όμως ήξερε καλά πως οι γονείς της δεν θα τον αποδεχόντουσαν ποτέ. Έτσι, μόλις τέλειωσε το σχολείο αποφάσισε να φύγει για την Αθήνα με τη φιλοδοξία να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο. Είναι έξυπνος, εύστροφος και διαθέτει χιούμορ. Δείχνει καλοσυνάτος, όμως, δεν αφήνει περιθώρια να τον αμφισβητήσει κανείς. Έχει αυτοπεποίθηση, νιώθει σιγουριά για τον εαυτό του και κινείται με την άνεση του πλούσιου ανθρώπου της καλής κοινωνίας. Δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν έκανε οικογένεια, παραμένοντας ένας περιζήτητος εργένης.

Στο X αποθέωσαν και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Ο πατέρας Νικόλαος μπορεί να «έφαγε τη σφαίρα», όμως σώθηκε ξεσηκώνοντας τους χρήστες του X.

