Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

Οι φανατικοί της σειράς «Άγιος Έρωτας» ανυπομονούν για τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων και τις εξελίξεις.

Αν και ο αρχικός προγραμματισμός ήθελε το σίριαλ να βγαίνει στον αέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, το κανάλι θα δώσει χώρο στις νέες παραγωγές και ο «Άγιος Έρωτας» θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21.00 με διπλό επεισόδιο. Μάλιστα, θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα ως Πέμπτη στις 21.00.



Η πρώτη σεζόν έκλεισε με τη Χλόη να μαθαίνει την τρομερή αλήθεια για την κόρη της και να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Νιώθει προδομένη από τους πιο κοντινούς της ανθρώπους, τη μητέρα της, τη Βιργινία και τον πατέρα Νικόλαο, τον άντρα που αγαπά με όλη την καρδιά της.

Μεγαλύτερες ανατροπές και ανεξέλεγκτες εξελίξεις αναμένονται στη δεύτερη σεζόν της σειράς, με νέα μυστικά να αποκαλύπτονται και νέα πρόσωπα να κάνουν την εμφάνισή τους.

Ένας σεισμός θα χτυπήσει τη Στέρνα, θα σκορπίσει το θάνατο και οι μάσκες θα πέσουν. Οι ήρωες θα αναγκαστούν να βρουν νέες ισορροπίες προκειμένου να επιβιώσουν στη νέα πραγματικότητα, ενώ νέες δυναμικές διαμορφώνονται στη μικρή πόλη. Όπως βλέπουμε και στα τρέιλερ, η Σοφία τρελαίνεται, η Θάλεια γίνεται αφεντικό στην ΠΑΜΑΡ, ενώ η Χριστίνα βιώνει βασανιστήρια. Ο Παύλος φυσικά δεν μετανιώνει για όσα έχει κάνει, ενώ η Χλόη βασανίζεται από εφιάλτες αφού δεν μπορεί να βρει την κόρη της.

