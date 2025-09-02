Άγιος Έρωτας: Στα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου

Στις 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, θα κάνει πρεμιέρα ο «Άγιος Έρωτας» στον ALPHA. Οι ήρωες επιστρέφουν για να ξετυλίξουν το νήμα της δραματικής ιστορίας, με τις εξελίξεις να αναμένονται καταιγιστικές.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν με πρώτο σταθμό το Γαλαξίδι. Η περίφημη ναυτοπολιτεία υποδέχεται και πάλι τους ηθοποιούς για να «ντύσει» με την ομορφιά της την συναρπαστική εξέλιξη. Στο γραφικό λιμάνι και τα σοκάκια, που διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, ζωντανεύουν οι ήρωες που λατρέψαμε την προηγούμενη σεζόν.

«Είμαστε ξανά στο αγαπημένο μας Γαλαξίδι που είναι πια ο καμβάς της σειράς και έχει μπει μέσα στην καρδιά μας. Ξεκινάμε από εδώ γιατί είναι ένα μέρος το οποίο μας δένει και σαν ομάδα και πάντα φεύγουμε πολύ πιο συγκινημένοι ενωμένοι και γεμάτοι. Είμαστε εδώ για τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν η οποία θα είναι ανατρεπτική και πολύ διαφορετική από την πρώτη. Έχουμε νέες αφίξεις ηθοποιών που θα φέρουν τα πάνω κάτω στη σειρά, όπως ο Γιώργος Καραμίχος και η Γιούλικα Σκαφιδά», είπε ο σκηνοθέτης, που υπογράφει τη σειρά, Πιέρρος Ανδρακάκος.

Όσον αφορά στα spoilers; Η Χλόη θα είναι η τραγική φιγούρα των νέων επεισοδίων, αφού όχι μόνο μαθαίνει ότι το παιδί της ζει αλλά νιώθει προδομένη από τον μεγάλο της έρωτα… τον πατέρα Νικόλαο.

Η μοίρα, όμως, θα συνεχίσει να της παίζει περίεργα παιχνίδια δοκιμάζοντας τις αντοχές της. Ο Παύλος έχει μάθει τα πάντα για την σχέση της με τον Νικόλαο και θέλει να τον βγάλει από την μέση. Οι δυο άντρες πιάνονται στα χέρια, ενώ ξαφνικά, ο Κλεάνθης βγάζει ένα όπλο και πυροβολεί στον αέρα.

