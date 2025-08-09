Η ψυχαγωγία γίνεται πολύ πρωινή υπόθεση –Τα κοκόρια του Λιάγκα και η ανατροπή με την ΕΡΤ1

Οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές θα ξεκινούν πιο νωρίς από ποτέ…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η ψυχαγωγία γίνεται πολύ πρωινή υπόθεση –Τα κοκόρια του Λιάγκα και η ανατροπή με την ΕΡΤ1
Τις «χρυσές» εποχές της TV, τα καθαρόαιμα ψυχαγωγικά πρωινάδικα έβγαιναν στον αέρα στις 10.00. Τις τελευταίες σεζόν, όμως, η θεματολογία έχει αλλάξει, οι εκπομπές ισορροπούν ανάμεσα σε lifestyle και ενημερωτικά θέματα, την ίδια ώρα που μετακινούνται όλο και πιο νωρίς στην ώρα έναρξης.

Έτσι, τη νέα χρονιά, θα δούμε κι άλλες μετακινήσεις και ενδιαφέρουσες εκπλήξεις με αποτέλεσμα η ψυχαγωγία να γίνεται πολύ πρωινή υπόθεση. Ο Γιώργος Λιάγκας, χαρακτηριστικά, πριν από λίγες ώρες μέσα από το Instagram, πέταξε την «σπόντα» του ποζάροντας δίπλα σε δύο «κόκορες». «Του χρόνου στο πρωινό του ΑΝΤ1 θα ξυπνάμε με τα κοκόρια», ακούγεται να λέει στο βίντεο που ανήρτησε, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Από Σεπτέμβρη… νωρίτερα». Φυσικά δεν πρόδωσε την ακριβή ώρα μετάδοσης, που πιθανολογείται ότι θα είναι 09.00. Ωστόσο, μέχρι να κλειδώσει το ζήτημα διαδοχής της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», όλα είναι ανοιχτά!

Στην ΕΡΤ1, μετά την απόφαση τα ενημερωτικά μαγκαζίνο να μετακινηθούν στο ERTNEWS, στις 06.45 θα βγαίνει στον αέρα το «Νωρίς Νωρίς» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη. Η νέα εκπομπή έρχεται να κρατήσει πρωινή παρέα, με φρέσκια ματιά και θετική διάθεση. Το δίδυμο θα δίνει τη σκυτάλη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», που θα μεταδίδεται 09.00 έως 12.00.

Στο μέτωπο του ALPHA, το αγαπημένο πρωινό ξύπνημα, εδώ και 11 σεζόν, είναι το «Happy Day». Καθημερινά, στις 07.45, από τη νέα σεζόν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα δίνει το έναυσμα για μία χαρούμενη και λαμπερή ημέρα. Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου και Κώστας Φραγκολιάς, θα βρίσκονται στο πλευρό της όπως και ο Δήμος Βερύκιος, που σταθερά θα αναλύει την επικαιρότητα και δίνει τον παλμό της ημέρας.

Στο STAR, στις 08.45, το «Breakfast@Star» θα παραμείνει πιστό στις συνήθειές του. Με αποκλειστικές συνεντεύξεις και ρεπορτάζ, lifestyle νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τις τελευταίες τηλεοπτικές ειδήσεις, και φυσικά άφθονη θετική ενέργεια και αισιόδοξη διάθεση, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου θα κρατούν παρέα. Μαζί τους, η Μαίρη Αργυριάδου, η Λιλή Πυράκη και ο Κωνσταντίνος Ντάφλος. Να σημειωθεί ότι ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης αποχώρησε από το team.

Η Φαίη Σκορδά, στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 09.20, θα πει το πρώτο «Buongiorno». Η σκαλέτα της εκπομπής θα περιλαμβάνει πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, καλεσμένους στο πλατό, πρόσωπα που απασχολούν και ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρουσες ιστορίες να αφηγηθούν και αξίζει να γνωρίσουμε.

