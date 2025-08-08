Τηλεθέαση: Πρωινή ενημέρωση, Καραβάτου και ΠΑΟΚ ψήφισε το κοινό

Ο περισσότερος κόσμος μπορεί να φεύγει για διακοπές, αναζητώντας στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης, ωστόσο οι άνθρωποι της TV αντέχουν ακόμη να βρίσκονται στις τηλεοπτικές επάλξεις. Κάποιες από τις εκπομπές, μάλιστα, φαίνεται ότι τυγχάνουν αποδοχής από τους τηλεθεατές.

Συγκεκριμένα, χθες Πέμπτη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» σημείωσε 19,3% στο σύνολο και 19,8% στο δυναμικό κοινό. Πρόκειται για εξαιρετικά υψηλά ποσοστά για την τηλεοπτική αρένα το καλοκαίρι. Το μαγκαζίνο «Πρωινή ενημέρωση» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 15,8% στο σύνολο και 10,4% στο δυναμικό κοινό. Το «On Line», που παίρνει το lead in, έκανε 8,9% και 3,9% αντίστοιχα. Το «Ώρα Ελλάδος» του OPEN κράτησε παρέα στο 12,1% του συνόλου και στο 8,8% στο δυναμικό κοινό. Οι «Συνδέσεις» της ΕΡΤ1, την ίδια ώρα, έκαναν 12,9% στο σύνολο και 8,2% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο μέτωπο της ψυχαγωγίας, η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι παρέα» κατέγραψε 14,7% στο σύνολο και 16,5% στο δυναμικό κοινό. Η Κατερίνα Καραβάτου είναι, σίγουρα, από τις κερδισμένες της χρονιάς ενώ ενδιαφέρον θα έχει το πώς θα αξιοποιηθεί τη χειμερινή σεζόν.

Όσον αφορά στο OPEN και το μαγκαζίνο «Καλοκαιρινό ραντεβού»; Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου κράτησαν παρέα στο 9% του συνόλου και στο 11% του δυναμικού κοινού.

Άξια αναφοράς και τα ποσοστά τηλεθέασης του αγώνα ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ, που μεταδόθηκε στο OPEN. Το ματς σημείωσε 17,8% στο σύνολο και 15,1% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης