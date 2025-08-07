Η Γη της ελιάς spoiler: Μένουν μόνες τους μετά τις αποκαλύψεις – Δημόσια κατακραυγή στη Μάνη

Τα τελευταία 24ώρα, το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Η Γη της ελιάς» είναι στον αέρα και καθηλώνει τους φανατικούς του MEGA. Όπως βλέπουμε, οι ήρωες μπαίνουν σε νέες περιπέτειες και βλέπουν τη σκληρή πλευρά του νομίσματος.

Τα spoilers μαρτυρούν καθηλωτικές σκηνές και το ενδιαφέρον γιγαντώνεται.

Συγκεκριμένα, Τζον και Ιουλία ζουν στιγμές πάθους, την ίδια ώρα που η Αθηνά μαθαίνει την αλήθεια. «Είσαι ανήθικη και ξετσίπωτη», λέει η Αθηνά στη συνεργάτιδά της που μπήκε ως τρίτο πρόσωπο στον γάμο της. Η Ιουλία, που έχει δείξει τη σκληρότητα του χαρακτήρα της, μένει μόνη της καθώς κανείς δεν την θέλει στη ζωή του. Ο Στάθης και η Αριάδνη έχουν πλέον βρει τις ισορροπίες τους και την έχουν κάνει στην άκρη, ενώ πλέον και η Αθηνά την ξεγράφει.

Μόνη της μένει και η Βασιλική, αφού η οικογένειά της μαθαίνει για τον τρόπο που πλήγωσε τον Μιλτιάδη. Ο Στάθης και η Χάιδω σοκάρονται, με τη Βασιλική να λέει: «Έγινα ρεζίλι σε όλη τη Μάνη»… Όταν ο πρώτος μάθει ποιος είναι ο άντρας που είχε παράνομη σχέση με την κόρη του, θα ξεσπάσει πόλεμος και ο Στάθης με

τον Στέφανο πιάνονται στα χέρια.

Μπροστά σε μεγάλες αποκαλύψεις θα βρεθεί αντιμέτωπη και η Ερωφίλη. Η ηρωίδα μαθαίνει ποιος είναι πραγματικά ο άντρας της, αφού ο Αντώνης είναι ένας από τους επικεφαλής μιας συμμορίας που ασχολείται με τη διακίνηση γυναικών.

