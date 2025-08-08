Τα τρέιλερ των νέων σειρών είναι καθηλωτικά – Ποια ξεχωρίσαμε ήδη

Δεκάδες σειρές θα προσγειωθούν στη μικρή οθόνη, τη νέα σεζόν, και ήδη αρκετά τρέιλερ είναι στον αέρα. Οι δημιουργοί έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό για να εντυπωσιάσουν από τα πρώτα μόλις δευτερόλεπτα και τα καταφέρνουν περίφημα.

Σούπερ Ήρωες, ΑΝΤ1

Το πρώτο teaser της σειράς «Σούπερ Ήρωες» κυκλοφορεί, με τον Γιάννη Μπέζο να αποκαλύπτει το δαιμόνιο σχέδιό του. Σε ένα ελληνικό συνοικιακό σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά χαρακτήρων «Σούπερ Ήρωες» καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο». Η σειρά βασίζεται σε μια ιδέα του Νίκου Παπαδόπουλου και του Αντώνη Μπούμπα. Εκτός από τον Γιάννη Μπέζο, οι Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας, πρωταγωνιστούν.

Γιατί, ρε πατέρα; ΑΝΤ1

Σε σενάριο Αντώνη Ανδρή και σκηνοθεσία Γιάννη Παπαδάκου, η κωμωδία θα κερδίσει το κοινό. Μία κηδεία, τρία αδέλφια και τρία εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; Οταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης, πεθαίνει, αφήνει πίσω του… το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με τρία εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη; Τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη, από τρεις διαφορετικούς γάμους, μία πρώην κουνιάδα, μία πρώην σύζυγος, μία νυν ερωμένη, ένας μανικιουρίστας και, φυσικά, το «δεξί χέρι» και συνεργάτης του στις βρομοδουλειές του. Ο συνεργάτης του Τσατσάνη θέλει πίσω τα λεφτά. Τα τρία αδέλφια ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα. Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Το κυνηγητό για τα τρία εκατομμύρια ξεκινά… Οι Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη και Θάνος Μπίρκος πρωταγωνιστούν.

O Δικαστής, ΑΝΤ1

Από τη μεγάλη λίστα με τις σειρές που θα δούμε στον ΑΝΤ1, τη νέα σεζόν, ξεχωρίζει «Ο Δικαστής». Η παραγωγή μυθοπλασίας θα βγει στον αέρα μέσα από τον ΑΝΤ1+, όμως στη συνέχεια θα προβληθεί και στην ελεύθερη τηλεόραση. Ένας έγκριτος δικαστής έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η ζωή του Πέτρου Δημητρίου παίρνει αναπάντεχη τροπή όταν ο 19χρονος γιος του Άλκης τραυματίζει με το αυτοκίνητο έναν μοτοσικλετιστή και τον εγκαταλείπει. Το θύμα αυτού του ατυχήματος αποδεικνύεται ότι είναι γόνος μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει γράψει τη δική της σκοτεινή ιστορία. Μιας οικογένειας που έχει το δικό της σύστημα Δικαιοσύνης και αναζητά τον ένοχο για να του αφαιρέσει τη ζωή. Αντιμέτωπος με τον αξιακό του κώδικα, το δίκαιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, ο δικαστής Δημητρίου εγκλωβίζεται σε μια σκληρή μάχη, όπου η «ζυγαριά» γέρνει προς το πατρικό ένστικτο. Αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί του, ξεκινά την πιο επικίνδυνη διαδρομή της ζωής του. Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, είναι μερικοί μόνο εκ των πρωταγωνιστών.

Τα φαντάσματα, STAR

Το κανάλι της Κηφισιάς εξασφάλισε την ελληνική μεταφορά της επιτυχημένης βρετανικής σειράς παραγωγής BBC «Ghosts», που έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες. Πρωταγωνιστές θα είναι ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία θα απολαύσουμε για πρώτη φορά σε κωμωδία. Σε κάθε τους βήμα θα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης. Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η έμπειρη Αμαλία Γιαννίκου.

Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, ALPHA

Στον ALPHA, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σειρά «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Η ιστορία θα ταξιδέψει τους θεατές στην Τρούμπα μιας άλλης εποχής, με τα κόκκινα φανάρια των οίκων ανοχής να πρωταγωνιστούν. Η υπόθεση, που εκτυλίσσεται από το 1964 έως το 1967, περιστρέφεται γύρω από δυο οικογένειες που έχουν συγκρουσιακή σχέση. Η μία ζει στην Τρούμπα και η άλλη στην Καστέλα. Στην κόντρα βρίσκονται ο ιδιοκτήτης ενός καμπαρέ και ένας μικροεφοπλιστής, ενώ ανάμεσά τους ένας αστυνόμος προσπαθεί να ισορροπήσει ανακαλύπτοντας την αλήθεια. Στη συγκεκριμένη σειρά τις δυνάμεις τους ενώνουν ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Μαρίνα Ασλάνογλου, η Κλέλια Ρένεση, ο Αλέκος Συσσοβίτης και η Ιζαμπέλα Φούλοπ. Τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει ο Γιώργος Κορδέλλας και ο Βασίλης Τσελεμέγκος και το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Κρητικός.

Να με λες μαμά, ALPHA

Στο ίδιο κανάλι βλέπουμε το τρέιλερ του σίριαλ «Να με λες μαμά». Ντυμένο μουσικά με την αγαπημένη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη και το «Θα σ΄αγαπώ» σε επανεκτέλεση (μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος, στίχοι Γιάννης Καλαμίτσης), με εικόνες γεμάτες συναισθήματα και λόγια τρυφερά, μας δίνει μια πρώτη γεύση της μίνι σειράς. Η Μαρία Κίτσου υποδύεται την Ξένια, μια γυναίκα που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού. «Είμαι πολύ τυχερή για το ρόλο, γιατί έχω να περάσω σημαντικά μηνύματα. Ο ρόλος της Ξένιας είναι… ρόλος ζωής», έχει δηλώσει η πρωταγωνίστρια… «Το “Να με λες μαμά” αφορά στη παιδική κακοποίηση, ένα φλέγον ζήτημα. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά παιδιά που κακοποιούνται με πολλούς τρόπους ψυχολογικά, σωματικά, συναισθηματικά, σεξουαλικά. Η σειρά μας φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια αυτό το ζήτημα», έχει τονίσει.

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι, ALPHA

Η Λένα Μαντά έχει βάλει την υπογραφή της σε best seller και ένα από αυτά μεταφέρεται στη μικρή οθόνη. «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» έρχεται το 2025 στον ALPHΑ και η υπόθεση αφορά την ιστορία πέντε αδελφών που μεγαλώνουν µε τη μητέρα τους σε ένα χωριό στον Όλυμπο, δίπλα σε ένα ποτάµι. Αυτό που επιθυμούν και οι πέντε είναι να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από το πατρικό τους. Και θα το καταφέρουν! Η μοίρα θα τις στείλει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, κάνοντας το όνειρο πραγματικότητα. Μόνο που καμιά φορά, τα όνειρα γίνονται εφιάλτες που στοιχειώνουν και κυνηγούν... Πέντε γυναίκες, πέντε ζωές συγκλονιστικές, γεμάτες έρωτα και ανατροπές, ενώ το σπίτι δίπλα στο ποτάμι περιμένει υπομονετικά αυτό που ξέρει ότι θα συμβεί... Η Αναστασία Παντούση ως Μελισσάνθη, η Νάνσυ Μπούκλη ως Ιουλία, η Έβελυν Ασουάντ ως Ασπασία, η Ευγενία Ξυγκόρου ως Πολυξένη και η Ασημένια Βουλιώτη ως Μαγδαληνή μεγαλώνουν μπροστά στα μάτια μας από την πρώιμη παιδική ηλικία, στα χρόνια της εφηβείας και μέχρι τη στιγμή που αποχωρίζονται τη μητέρα τους, Θεοδώρα, και το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Οι Αθώοι, MEGA

Το MEGA έχει ανακοινώσει τη μεγάλη παραγωγή με τίτλο «Οι Αθώοι». Πρόκειται για μια σειρά εποχής υψηλών προδιαγραφών, που αναμένεται στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το 2025 και φέρει τις υπογραφές δύο ξεχωριστών δημιουργών, του Νίκου Κουτελιδάκη (σκηνοθεσία) και της Ελένης Ζιώγα (σενάριο-μεταφορά), οι οποίοι άντλησαν την έμπνευσή τους από το κλασικό αριστούργημα του σπουδαίου Έλληνα λογοτέχνη Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος». Τους ήρωες της σειράς, που ισορροπεί ανάμεσα στο ψυχογραφικό δράμα, το αστυνομικό θρίλερ και το μεταφυσικό μυστήριο, αναλαμβάνουν να ζωντανέψουν οι Κώστας Νικούλι, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

HOTΕΛ ΕΛVIRA, MEGA

Στο Μεγάλο κανάλι θα απολαύσουμε και την κωμική σειρά «HOTΕΛ ΕΛVIRA». Η Ελβίρα (Ελίζα Σκολίδη), ονειροπόλα κληρονόμος ενός παλιού ξενοδοχείου, προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το όραμα του μακαρίτη πατέρα της για έναν διαφορετικό, βιωματικό τουρισμό, σε πείσμα χρεών, οικογενειακών πιέσεων και… καλοστημένων παγίδων. Αντίπαλος στα σχέδιά της, ο τοπικός μεγιστάνας του τουρισμού, Παντελής Δρόσος (Γιώργος Σουξές), που θέλει να βάλει χέρι στο φιλέτο της περιοχής. Όταν ο γοητευτικός επενδυτής Χάρι (Μιχάλης Λεβεντογιάννης) εμφανίζεται ως από μηχανής θεός, η Ελβίρα βλέπει μια ευκαιρία να σώσει το ξενοδοχείο — αλλά και να χαθεί στη μυστηριώδη προσωπικότητά του. Ανάμεσα σε αναποδιές και τρικλοποδιές, η Ελβίρα παλεύει να διακρίνει πού τελειώνει το όνειρο του πατέρα της και πού ξεκινά το δικό της. Η νέα κωμική σειρά φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Χαραλαμπίδη στη σκηνοθεσία και των Πένυ Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση στο σενάριο.

Το παιδί, ΕΡΤ1

Η νέα ξεχωριστή σειρά με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία, έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ για να καθηλώσει το κοινό με μια συγκλονιστική ιστορία. Στο σύντομο teaser βλέπουμε τον πρωταγωνιστή της σειράς, Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), έναν νεαρό στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος γλιτώνει από δολοφονική επίθεση και βρίσκει καταφύγιο, στο χωριό, τόπο καταγωγής της γυναίκας που τον σώζει. Το χωριό κουβαλάει τα δικά του σκοτεινά μυστικά και οι αλληλεπιδράσεις με τους κατοίκους του έρχονται να περιπλέξουν ακόμα περισσότερο τη νέα συνθήκη των ηρώων μας.

Καλά θα πάει κι αυτό, ΕΡΤ1

Η Μιχαέλα, η συνεχώς ανερχόμενη νεαρή ηθοποιός, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεφύγει από τη μέτρια ζωή την οποία ζει. Όταν στο πρόσωπο του Πάρι, του νεαρού internet freak ανακαλύψει την λύση-διέξοδο για να αφοσιωθεί στη τέχνη της, θα αποφασίσει να παντρευτούν. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμεναν και το ζευγάρι χωρίζει. Μετά το διαζύγιο, η Μιχαέλα περνά δύσκολες στιγμές, ενώ αντίθετα ο Πάρις γίνεται επιτυχημένος και πολύ πλούσιος μετά την ίδρυση μιας εταιρείας λογισμικού. Η Μιχαέλα, 5 χρόνια μετά το χωρισμό τους, που έχει χάσει τα ίχνη του θα ανακαλύψει με ένα εντελώς επεισοδιακό τρόπο ότι ο τέως της είναι πια ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας αξίας εκατομμυρίων ευρώ και περνά την εικόνα ενός πολύ όμορφου και χαρισματικού άντρα. Η κοινή επιστροφή τους από το εξωτερικό θα δρομολογήσει την τυχαία όσο και μοιραία συνάντησή τους που, χωρίς να το ξέρουν, θα αλλάξει για πάντα τη ζωή τη δική τους αλλά και των γύρω τους...