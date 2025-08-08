Grand hotel: Μπαίνει στη σειρά και φέρνει μεγάλες ανατροπές

Οι φανατικοί τηλεθεατές ανυπομονούν για τα νέα επεισόδια του Grand Hotel στον ΑΝΤ1, που θα καθηλώσουν λόγω των εξελίξεων και των ανατροπών.

Στη δεύτερη σεζόν θα δούμε και νέους ήρωες, μία εκ των οποίων η Δανάη Μιχαλάκη. Η αποκάλυψη έγινε από την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», με τον Αλέξη Μίχα να αναφέρει ότι η αγαπημένη ηθοποιός θα υποδυθεί τη Φρίντα Ζάππα. Έρχεται από το Παρίσι και κουβαλάει στις αποσκευές της πολλά μυστικά, αλλά και μια πολύ δυνατή φιλία με την Αλίκη. Είναι ασυμβίβαστη, αντιδραστικό πνεύμα για την εποχή της, φεμινίστρια και έρχεται στην Ελλάδα για να βοηθήσει την Αλίκη να απαλλαγεί από τον Ρήγα.

https://www.instagram.com/p/C9PeurFqcXh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στον δεύτερο κύκλο, όμως, θα δούμε και μία έκρηξη στο ξενοδοχείο να αλλάξει όλα τα δεδομένα. Η οικογένεια Γαζή θα κάνει τα πάντα για να επιβιώσει και να το φέρει ξανά στην προηγούμενη αίγλη του. Όλες οι σχέσεις και οι ισορροπίες κλονίζονται… Η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της κάθαρσης έφτασε.

Τώρα όλα αλλάζουν... Σύμφωνα με spoilers που κυκλοφορούν, θα παρακολουθήσουμε την κηδεία του Πέτρου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά τίποτα δεν θα είναι το ίδιο στη ζωή της Αλίκης, η οποία μέρα με τη μέρα παλεύει να βρει τη δύναμη να σταθεί στα πόδια της.

Από την άλλη, ο Ρήγας είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που ένα από τα μεγαλύτερά του εμπόδια έφυγε από τη μέση. Όμως αυτό που δεν έχει σκεφτεί, είναι ότι ο θάνατος του Πέτρου μπορεί να είναι σκηνοθετημένος-ψεύτικος προκειμένου να σωθεί από όσους τον καταδιώκουν.

Διαβάστε επίσης