OPEN: Η νέα εκπομπή στην απογευματινή ζώνη

Κλείδωσε το καθημερινό πρόγραμμα του OPEN για τη νέα σεζόν, με την

ενημέρωση να είναι πρωταγωνίστρια. Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, πρώτη επίσημη

θα κάνει το ανανεωμένο μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος».

Μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη Στάθη, ο Γιάννης Κολοκυθάς υποδέχεται τον Μάνο Νιφλή στην καθημερινή εκπομπή που θα προβάλλεται 06.00 έως 10.00. Την ίδια ημέρα, πρεμιέρα θα κάνει και η εκπομπή «10 Παντού».

Πρόκειται για ένα εγχείρημα που φιλοδοξεί να προσφέρει σφαιρική ενημέρωση, με τους έμπειρους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου στο τιμόνι.

Στην απογευματινή ζώνη, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, στις 25

Αυγούστου κάνει πρεμιέρα το μαγκαζίνο «Καθαρές Κουβέντες». Ο Σπύρος

Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου θα ενημερώνουν με καθαρό τρόπο και

τολμηρό λόγο για όσα κρύβονται πίσω από τις γραμμές των γεγονότων και όσα

σχεδιάζονται πίσω από κλειστές πόρτες.

Να σημειωθεί ότι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, πριν από λίγες

ημέρες, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1. Αργότερα, το OPEN

γνωστοποίησε τη συνεργασία τους και πλέον είναι επίσημο ότι θα είναι δίδυμο με

τον Σπύρο Χαριτάτο.

Διαβάστε επίσης