Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»

Ήττα για τον Παναθηναϊκό AKTOR, κακή βραδιά και το αποτέλεσμα ήρθε φυσιολογικά, βάζοντας τέλος στο «πράσινο» σερί. Ο Εργκίν Αταμάν στη δήλωση μετά το ματς, δεν έψαξε δικαιολογίες και παραδέχτηκε πως η ομάδα του δεν άξιζε τίποτα περισσότερο.

Χαρακτηριστικά είπε: «Επιθετικά ήμασταν χάλια. Είχαμε κακές επιλογές αλλά και αμυντικά δεν τα καταφέραμε. Κάναμε πολλά λάθη και δεν αξίζαμε τη νίκη. Συγχαρητήρια στην Βαλένθια».

Μαρτίνεθ: «Στο Top-3 ο Παναθηναϊκός»

Από την άλλη τρισευτυχισμένος ήταν ο Πέδρο Μαρτίνεθ, με τον προπονητή της Βαλένθια να μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον αντίπαλο:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη. Ελέγξαμε τον ρυθμό, είχαμε πάθος και ενέργεια και παίξαμε όπως θέλουμε και όπως κάνουμε στις προπονήσεις. Είχαμε υπομονή και το τρίτο δεκάλεπτο ήταν εκπληκτικό για εμάς.

Έχουμε καλούς παίκτες, σωστή νοοτροπία και προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε σπουδαίες ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός που για μένα είναι στο Top-3».