Mega: «Διεθνής διασυρμός, πισίνα το ΣΕΦ - Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έδωσαν λύση»

Το μεγάλο κανάλι με νέο ρεπορτάζ του αναφορικά με την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε κάνει λόγο για διεθνή διασυρμό και επιρρίπτει ευθύνες στη διοίκηση των «ερυθρόλευκων».

Newsbomb

Mega: «Διεθνής διασυρμός, πισίνα το ΣΕΦ - Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έδωσαν λύση»
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Mega Channel με ένα ακόμα ρεπορτάζ του στέκεται στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, που δεν έγινε ποτέ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μάλιστα τονίζει ότι οι ευθύνες βαραίνουν τους ανθρώπους της ομάδας των Πειραιωτών που δεν μπόρεσαν να δώσουν λύση, ενώ την ίδια στιγμή κάνει λόγο για διεθνή διασυρμό.

Αναλυτικά:

«Το παιχνίδι στο ΣΕΦ δεν έγινε ποτέ. Αναβλήθηκε λόγω βροχής. Η Ελλάδα 2.0 του 2025 και η πρωτεύουσα της δεν μπόρεσαν να διοργανώσουν έναν αγώνα μπάσκετ σε στεγασμένο χώρο επειδή έβρεχε. Διεθνής διασυρμός. Την απόφαση έλαβε δυο ώρες πριν από το τζάμπολ ο Αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης, για την προστασία των φιλάθλων που θα πήγαιναν στο γήπεδο. Είχε προηγηθεί σύσταση της περιφέρειας Αττικής για περιοορισμό των μετακινήσεων. Ακριβώς την ίδια ώρα βέβαια λίγο πιο δίπλα, στο Σεράφειο στην Πειραιώς, διεξαγόταν κανονικά ο αγώνας πόλο του Παναθηναϊκού με την Βαζούτας. Ίσως εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα καθώς έπαιζαν σε... πισίνα. Μήπως όμως και περιβάλλον χώρος του ΣΕΦ πισίνα δεν θύμιζε; Η οροφή έμπαζε νερά από παντού. Οι ανθρωποι του Ολυμπιακού αντιμετώπισαν το πρόβλημα με τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο. Πατέντες με πανιά. Γιατί εδώ και 30 χρόνια δεν είχαν φροντίσει να δοθεί μόνιμη λύση. Ο αγώνας θα μπορούσε να είχε γίνει όπως είπαν, αλλά δεν έγινε. Έγινε προπόνηση του Ολυμπιακού αντ΄αυτού. Μένει να μάθουμε πλέον πότε θα γίνει το παιχνίδι. Μπορεί την ερχόμεννη Τρίτη ή Τετάρτη, μπορεί στις 30 Δεκεμβρίου, μπορεί πιο αργά»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming: Η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Υπό την επήρεια αλκοόλ η 48χρονη που σκοτώθηκε πέφτοντας από γέφυρα

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δραματικές εικόνες στη Μεσσηνία - Διέσχιζαν με κανό τους δρόμους στη Φοινικούντα

18:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης: «Παράνομο το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Ο Χριστοδουλίδης προχώρησε σε ανασχηματισμό - Το νέο υπουργικό συμβούλιο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Συστάσεις για μάσκες εξαιτίας της γρίπης στη Βρετανία: Φόβος για τον «χειρότερο χειμώνα στα χρονικά» για το σύστημα υγείας

18:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η μεγαλύτερη πολιτική κρίση στην ιστορία του διαγωνισμού - Μπαράζ αποχωρήσεων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Η ενέργεια των Χριστουγέννων ξεκινά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Υπέρ της διπλωματικής προσέγγισης με το Ισραήλ τάχθηκε η Χεζμπολάχ

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Σάο Πάολο - Βίντεο

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τιμωροί παιδεραστών: «Εγκέφαλος» πίσω από τους ανήλικους - Οι τρεις «καρμπόν» επιθέσεις τους

17:44ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» την Ελλάδα – Μπαράζ μηνυμάτων του «112», πλημμύρες και χαλάζι - Ποιες περιοχές απειλούνται

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εντυπωσιακό βίντεο από τη χιονόπτωση σε δάσος της Μηλιάς Μετσόβου

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ηλεία: Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση μεταναστών

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η αντίδραση της Φενέρμπαχτσε, έφερε πληρωμή εξόδων ταξιδιού από τον Ολυμπιακό

17:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Mega: «Διεθνής διασυρμός, πισίνα το ΣΕΦ - Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έδωσαν λύση»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες καταστροφής στην Ανατολική Μάνη - Σπίτια και οχήματα βυθισμένα στη λάσπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

15:35ΕΛΛΑΔΑ

«Πάτα τον!» - Βίντεο από άγρια επίθεση τρακτέρ κατά ΜΑΤ στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τιμωροί παιδεραστών: «Εγκέφαλος» πίσω από τους ανήλικους - Οι τρεις «καρμπόν» επιθέσεις τους

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

17:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Mega: «Διεθνής διασυρμός, πισίνα το ΣΕΦ - Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έδωσαν λύση»

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση αιμομιξίας συγκλονίζει τη Γαλλία: 58χρονος απέκτησε τρία παιδιά με τη κόρη του - Φρίκη για τον 11χρονο γιο και εγγονό του

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δραματικές εικόνες στη Μεσσηνία - Διέσχιζαν με κανό τους δρόμους στη Φοινικούντα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Τα ντοκουμέντα της φρίκης - Άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει στο βουνό

18:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η μεγαλύτερη πολιτική κρίση στην ιστορία του διαγωνισμού - Μπαράζ αποχωρήσεων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ευελπίδων: Πέθανε 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πού πας ρε κωλόγερε; Τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάρι»: Κατάθεση-φωτιά αυτόπτη μάρτυρα στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη στοιχειοθετεί δολοφονία

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη - Στις Παπαδάτες η ταφή του

17:44ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» την Ελλάδα – Μπαράζ μηνυμάτων του «112», πλημμύρες και χαλάζι - Ποιες περιοχές απειλούνται

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

17:08ΚΟΣΜΟΣ

«Έλλειψη» εορταστικού πνεύματος στο Μπακού: Δύο Άγιοι Βασίληδες πιάστηκαν στα χέρια σε σούπερ μάρκετ - Δείτε βίντεο

16:08WHAT THE FACT

Δεν έχει πληρώσει λογαριασμό εδώ και 8 χρόνια: Ο τρόπος που το κατάφερε με 1.000 μπαταρίες

12:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

14:36ΚΟΣΜΟΣ

«Τα έθνη της Ευρώπης απειλούνται με πολιτισμική εξαφάνιση - Σε 20 χρόνια θα είναι μη αναγνωρίσιμα»: To «δόγμα» Τραμπ για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ

14:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρ με την αναβολή: «Δεν είναι θέμα ασφάλειας, αλλά διαρροής νερού στο ΣΕΦ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ