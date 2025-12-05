Άνω Λιόσια: 16χρονος Ρομά εγκατέλειψε τη 2 ετών ανιψιά του στο αμάξι για να ξεφύγει από αστυνομικούς

Την ανιψιά του, ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών, εγκατέλειψε μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο ένας 16χρονος Ρομά στα Άνω Λιόσια, στην προσπάθειά του να διαφύγει από αστυνομικούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή, στις 5:30 μ.μ., όταν αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ εντόπισαν ΙΧ με κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, που είχαν αφαιρεθεί στις 2 Οκτωβρίου από περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός δεν ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο στην οδό Πηνειού 100 εγκατέλειψε το όχημα, το κλείδωσε και τράπηκε σε φυγή πεζός, όπως αναφέρει το Star.

Οι αστυνομικοί, έκπληκτοι, διαπίστωσαν ότι μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν ένα κοριτσάκι ηλικίας δύο ετών. Καθώς δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες, εντόπισαν τη μητέρα του παιδιού, η οποία είναι Ρομά. Όπως δήλωσε το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 16χρονος αδελφός της, θείος του παιδιού.

Τελικά οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να παραβιάσουν το όχημα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν το μικρό κορίτσι. Η μητέρα του παιδιού κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ο 16χρονος θείος αναζητείται από τις αρχές.