Υπερχείλισε ο Πηνειός στα αναχώματα Βαλομανδρίου και Ρογκίων

Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε το βράδυ της Παρασκευής (05/12) λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έφεραν στην κοίτη του οι έντονες βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας Byron.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το trikalaola.gr, το ποτάμι της Θεσσαλίας έχει υπερχειλίσει από την βασική κοίτη εντός των μεγάλων αναχωμάτων του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων, ακριβώς στο κάτω μέρος στο αγρόκτημα Βαλομανδρίου και διαχέεται στα χωράφια.

Πριν από λίγο ήταν στο σημείο και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, όπου κάνει περιπολίες στην περιοχή.

Ο Νίκος Σαλέπης (και με την ιδιότητα του κατοίκου και εκπροσώπου των Πλημμυροπαθών Βαλομανδρίου), ήταν εκεί και ανέφερε στην κυρία Ντιντή σύντομα, τις παρεμβάσεις που θα έπρεπε να γίνουν στην περιοχή, καθώς αυτά που έχουν γίνει δεν είναι επαρκή και χρειάζονται πολύ περισσότερα για να λέμε ότι έχουμε αντιπλημμυρική θωράκιση.

