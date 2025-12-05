Κακοκαιρία Byron: Πτώση δέντρου στην Παπανικολή στο Χαλάνδρι - Κλειστός για ώρες ο δρόμος

Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (05/12) στο Χαλάνδρι εξαιτίας πτώσης πεύκου στην οδό Παπανικολή.

Ο δρόμος ήταν κλειστός για περίπου τρεις ώρες από το ύψος της Αριστείδου μέχρι την οδό Γλαύκης λόγω της πτώσης του δέντρου, και η οδός κατά τις 21:00.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του Δήμου Χαλανδρίου για να κάνουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την απομάκρυνση του δέντρου, ενώ αναμένεται και η άφιξη συνεργείου της ΕΥΔΑΠ, καθώς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό προκλήθηκε εξαιτίας διαρροής νερού από αγωγό και της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν τις 17:00 και, ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, καθώς ο κορμός του πεύκου βρήκε αντίσταση στα καλώδια του τρόλεϊ που συγκράτησαν το βάρος του.

