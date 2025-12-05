Κακοκαιρία Byron: Χωρίς φανάρια η Παπανικολή στο Χαλάνδρι - Κυκλοφοριακό κομφούζιο
Στπ «κόκκινο» η κίνηση
Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Αττική εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron, με την οδό Παπανικολή στο Χαλάνδρι να είναι αυτή τη στιγμή χωρίς φανάρια.
Στο σημείο έχει προκληθεί κυκλοφοριακό χάος, με την οδό να είναι στο «κόκκινο» από τη συμβολή με την Κηφισίας έως και τη διασταύρωση με την Αγίας Παρασκευής.
