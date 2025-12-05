Κακοκαιρία Byron: Νέα κατολίσθηση σε κεντρικό δρόμο της Κέρκυρας - Βίντεο
Σκέψεις για κλείσιμο της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας
Συνεχίζονται τα προβλήματα εξαιτίας των βροχοπτώσεων στην Κέρκυρα, όπου το απόγευμα της Παρασκευής (05/12) σημειώθηκε νέα κατολίσθηση στον κεντρικό δρόμο που συνδέει την πόλη με το νότιο τμήμα του νησιού, στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη Περιστερών.
Σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr, αυτή την ώρα η διέλευση των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία, ενώ σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων κ. Μάμαλο, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να κλείσει πλήρως ο δρόμος μέσα στη νύχτα για προληπτικούς λόγους και για την ασφάλεια των διερχομένων.
