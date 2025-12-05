Κέρκυρα: Υπό την επήρεια αλκοόλ η 48χρονη οδηγός που έπεσε σε ποτάμι, σκοτώνοντας τη μητέρα της

Το αυτοκίνητο που έπεσε από τα 7 μέτρα στην Κέρκυρα

Νέα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα στην Κέρκυρα, όπου ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μία μητέρα με την κόρη της, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων.

Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τη διάσωσή τους. Αφού απεγκλωβίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της μητέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχαία προχώρησε σε αλκοτέστ στην 48χρονη το οποίο βγήκε θετικό, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την εξέταση αίματος.

Οι γυναίκες φαίνεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, πως δεν φορούσαν ούτε ζώνη ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης