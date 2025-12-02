Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 53χρονο για το τηλεφώνημα για βόμβα στο κτίριο του Δημοτικού Συμβουλίου

Χειροπέδες σε 53χρονο πέρασαν αστυνομικοί στην Κέρκυρα την Τρίτη (02/12), καθώς ο άνδρας ταυτοποιήθηκε ότι βρίσκεται πίσω από το τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων το βράδυ της Δευτέρας (01/12).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, διερευνήθηκε άμεσα προανακριτική έρευνα κατόπιν τηλεφωνικής αναγγελίας,βραδινές ώρες χθες 1 Δεκεμβρίου 2025, για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, σε κτίριο όπου στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, στο κέντρο της πόλη του νησιού.

Μετά τη λήψη της πληροφορίας, εφαρμόστηκαν χωρίς καθυστέρηση τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα ασφαλείας και πραγματοποιήθηκε από ειδικευμένο προσωπικό ενδελεχής έλεγχος του χώρου, χωρίς να εντοπιστεί οποιοδήποτε αντικείμενο ή μηχανισμός.

Από την προανακριτική έρευνα, ταυτοποιήθηκε 53χρονος ημεδαπός ως το άτομο που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

*Με πληροφορίες από corfutvnews.gr

Διαβάστε επίσης