Συναγερμός στην Κέρκυρα: Τηλεφώνημα για βόμβα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (01/12) στην Κέρκυρα εξαιτίας τηλεφωνήματος για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αναβλήθηκε και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο στο κτίριο της Νομαρχίας, σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr.

Το τηλεφώνημα αποδείχθηκε φάρσα, καθώς από τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. δεν εντοπίστηκε τίποτα ύποπτο και η συνεδρίαση ξεκίνησε κανονικά μετά από μία ώρα.

