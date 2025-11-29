Κέρκυρα: Διακομιδή 26χρονης με ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού στην Ηγουμενίτσα

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έγινε η διακομιδή 26χρονης από τα λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις.

Στο λιμάνι ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την 26χρονη και την μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

