Κακοκαιρία Adel: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Θάσο - Προβλήματα σε Ελούντα, Χίο, Τζουμέρκα

Συνεχίζουν να μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές της χώρας εξαιτίας της επέλασης της κακοκαιρίας Adel.

Μεγάλες καταστροφές έχουν προκληθεί στη Θάσο εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε στο νησί από το βράδυ της Παρασκευής (28/11). Τα ρέματα φούσκωσαν και οι δρόμοι έγιναν ποτάμια.

Στην Ποταμιά, στα ανατολικά του νησιού, δρόμοι μέσα στο χωριό ξηλώθηκαν ενώ πλημμύρισαν ισόγεια και αποθήκες.

Από τη ραγδαιότητα με την οποία έπεφτε το νερό έσκασε γούρνα στην περιοχή όπου ξεκινάει το μονοπάτι του Υψάριου με αποτέλεσμα να ξεχειλίσει και να πλημμυρίσει δρόμους και ιδιοκτησίες.

Τα φαινόμενα συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή μέχρι το πρωί του Σαββάτου, ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα του αυτόματου σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στο νησί καταγράφηκαν 79 χιλιοστά βροχής από τις 00:00 έως τις 11:10.

Τα φαινόμενα έχουν πλήξει εκτός από την Ποταμιά, τον Λιμένα και την Παναγία. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος της Θάσου και ζητά να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Λάσπες στους δρόμους της Κρήτης

Η Κρήτη, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα λειψυδρίας και ξηρασίας τους τελευταίους μήνες, είδε το βράδυ της Παρασκευής (28/11) σημαντικές βροχοπτώσεις, οι οποίες γέμισαν τους δρόμους στην Ελούντα, στο Λασίθι, λάσπες και πέτρες.

Σύμφωνα με την anatolh.com, μετά τη δυνατή βροχόπτωση ο κεντρικός δρόμος στην Ελούντα γέμισε με φερτά υλικά, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία και κάνοντας τη διέλευση οχημάτων και πεζών επικίνδυνη.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία καθαρισμού, για να αποκαταστήσουν την κατάσταση.

Κατολισθήσεις στη Χίο

Με ζημιές και κατολισθήσεις συνοδεύτηκε το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel από τη Χίο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον προϊστάμενο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου Γιώργο Ζώα, κατολισθήσεις καταγράφονται σε περιοχές στα βόρεια του νησιού, κυρίως στον δρόμο Βολισσός- Ποταμιά και Βολισσός – Παρπαριά καθώς και στα Λεπτόποδα.

Παράλληλα η Π.Υ. Χίου επιχείρησε σε αντλήσεις υδάτων, σε υπόγειο στο πυργί καθώς και σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον περιφερειακό της πόλης καθώς και σε δεκάδες κοπές δέντρων, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πολίτης».

Τέλος σημειώθηκε, μία πυρκαγιά από πτώση κεραυνού σε κυπαρίσσι στην περιοχή του Κοντυλόπου.

Πάνω από 150 χιλιοστά βροχής σε Κέρκυρα, Μυτιλήνη και Τζουμέρκα

Επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της επέλασης της κακοκαιρίας Adel.

Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη 26/11 από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα, Σάββατο 29/11, όπου σημαντικά ύψη υετού καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας. Ως αποτέλεσμα, έχουν σημειωθεί μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 54 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 98 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 183 σταθμούς. Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.

Θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας μέχρι τη λήξη της.

Σπίτια στον «αέρα» στα Τζουμέρκα

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Adel βρέθηκαν τα Τζουμέρκα, καθώς βροχή μηνών έχει πέσει μέσα σε μία εβδομάδα.

Σημαντικές είναι οι ζημιές στην περιοχή Άγναντα όπου έχουν σημειωθεί σοβαρές κατολισθήσεις εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, με σπίτια του οικισμού να βρίσκονται στον «αέρα».

Δείτε φωτογραφίες του Intime από την κατολίσθηση στα Άγναντα:

Κινδυνεύει με κατάρρευση ο μύλος των Αγνάντων

Να καταρρεύσει κινδυνεύει ο μύλος στην περιοχή «Κοδέλες» των Αγνάντων. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μνημείο χαρακτηρισμένο από το υπουργείο Πολιτισμού το οποίο η κακοκαιρία δεν άφησε ανέγγιχτο.

Ήδη ένα μέρος του κτηρίου δείχνει να βρίσκεται στον αέρα καθώς από τα ορμητικά νερά έχει αρχίσει να υποχωρεί το έδαφος.

Νέες κατολισθήσεις στην Κέρκυρα

Η έντονη κακοκαιρία που συνεχίζει να επηρεάζει τη βορειοδυτική Ελλάδα προκάλεσε κατολισθήσεις στην Κέρκυρα το πρωί του Σαββάτου (29/11).

Στις δυτικές ακτές του νησιού, βράχια έπεσαν στον δρόμο προς τον Κοντογιαλό και τη Γλυφάδα.

Στην ανατολική ακτή του νησιού, στα Μωραΐτικα, αποκολλήθηκε τοιχίο μήκους 40 μέτρων.

Έφραξαν τα φρεάτια από το χαλάζι στη Μυτιλήνη

Ηταν τόσο μεγάλος ο όγκος του χαλαζιού στο νησί, που έφραξαν φρεάτια με αποτέλεσμα την άμεση συσσώρευση υδάτων. Τα γύρω από την αγορά της Μυτιλήνης στενά μετετράπησαν σε «ποτάμια», ενώ, πολλά καταστήματα πλημμύρισαν, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του stonisi.gr.

Οι μεγάλοι όγκοι νερού που κατέβαιναν από τα βουνά, δημιούργησαν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο του νησιού και ιδιαίτερες δυσκολίες στην οδήγηση.

