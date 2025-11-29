Κακοκαιρία Adel: Ζημιές και στη Σαντορίνη - Κατέρρευσε τοιχίο, λάσπες στους δρόμους - Βίντεο

Πέτρες και χώματα γέμισαν τους δρόμους στη Σαντορίνη.

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν στη Σαντορίνη εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που έφερε η κακοκαιρία Adel από το βράδυ της Παρασκευής (28/11).

Τοίχος πλατείας κατέρρευσε, γεμίζοντας με νερό τα σπίτια, ενώ οι δρόμοι γέμισαν με λάσπες από τις έντονες βροχοπτώσεις που μετέφεραν φερτά υλικά.

Πέτρες και χώματα γέμισαν τους δρόμους. santonews

