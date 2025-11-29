Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Θάσο από τις έντονες βροχοπτώσεις - Ξηλώθηκαν δρόμοι - Βίντεο

Μεγάλες καταστροφές έχουν προκληθεί στη Θάσο εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που έφερε στο νησί από το βράδυ της Παρασκευής (28/11) η ισχυρή κακοκαιρία Adel.

Στην Ποταμιά, στα ανατολικά του νησιού, δρόμοι μέσα στο χωριό ξηλώθηκαν ενώ πλημμύρισαν ισόγεια και αποθήκες.

Από τη ραγδαιότητα με την οποία έπεφτε το νερό έσκασε γούρνα στην περιοχή όπου ξεκινάει το μονοπάτι του Υψάριου με αποτέλεσμα να ξεχειλίσει και να πλημμυρίσει δρόμους και ιδιοκτησίες.

Τα φαινόμενα συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή μέχρι το πρωί του Σαββάτου, ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα του αυτόματου σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στο νησί καταγράφηκαν 79 χιλιοστά βροχής από τις 00:00 έως τις 11:10.

Τα φαινόμενα έχουν πλήξει εκτός από την Ποταμιά, τον Λιμένα και την Παναγία. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος της Θάσου και ζητά να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

*Με πληροφορίες από kavalanews.gr

