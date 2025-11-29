Κακοκαιρία Adel: Έφτασαν τα πρώτα χιόνια - Στα λευκά ντύθηκαν τα χιονοδρομικά κέντρα - Φωτογραφίες

Τις πρώτες χιονοπτώσεις του φετινού χειμώνα είδαν εξαιτίας της επέλασης της κακοκαιρίας Adel τα βουνά - και τα χιονοδρομικά κέντρα - της χώρας τις τελευταίες ημέρες.

«Άσπρη ημέρα» είδε ο Παρνασσός, με φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καταγράφουν το χειμωνιάτικο σκηνικό.

Έντονες χιονοπτώσεις καταγράφηκαν και στα χιονοδρομικά κέντρα της Βασιλίτσας και του Καϊμακτσαλάν, ενώ στον Όλυμπο σημειώθηκε χιονοθύελλα για αρκετές ώρες.

