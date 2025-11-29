Κακοκαιρία Adel: Καθυστερήσεις έως και 1,5 ώρας στο «Ελ. Βενιζέλος»
Η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε καθυστερήσεις
Μεγάλες καθυστερήσεις που έφτασαν και την μιάμιση ώρα, σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω της κακοκαιρίας Adel.
Ειδικά τη νύχτα, γύρω στα μεσάνυχτα που στην Αττική σημειώθηκε σφοδρή βροχόπτωση με δυνατό άνεμο και χαλάζι, οι καθυστερήσεις ήταν σημαντικές σε μεγάλο μέρος των πτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, για την ασφάλεια επιβατών και πληρώματος, λόγω κακοκαιρίας, από το αεροδρόμιο αποφασίστηκε να λειτουργεί μόνο ένας διάδρομος απογείωσης και προσγείωσης.
Οι καθυστερήσεις ωστόσο είχαν ήδη ξεκινήσει από το πρωί, λόγω της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα η κατάσταση να χειροτερέψει τη νύχτα.
Σήμερα Σάββατο, ωστόσο, η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί.
