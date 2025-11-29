Κακοκαιρία Adel: Νέος γύρος χαλαζόπτωσης στην Αθήνα - Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι

Νέα ισχυρή καταιγίδα ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, πλήττοντας Πειραιά, δυτικά και βόρεια προάστια με χαλάζι και έντονους ανέμους.

Κακοκαιρία Adel: Νέος γύρος χαλαζόπτωσης στην Αθήνα - Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι
Συνεχίζει να σφυροκοπά την Αττική η κακοκαιρία Adel καθώς μια νέα σφοδρή καταιγίδα έπληξε την Αθήνα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με χαλάζι, δυνατό αέρα και έντονη βροχή σε πολλές περιοχές, που είχε ως αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια.

Τα φαινόμενα ξεκίνησαν από τα νότια προάστια και κινήθηκαν γρήγορα προς τα δυτικά και τα βόρεια, φτάνοντας μέσα σε λίγα λεπτά στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ώρα, κάτοικοι σε αρκετές συνοικίες μιλούσαν για ισχυρές ριπές ανέμου που δυσκόλεψαν την κυκλοφορία.

Ισχυρή χαλαζόπτωση στον Πειραιά

Στον Πειραιά, η χαλαζόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη. Οι δρόμοι καλύφθηκαν από το χαλάζι, δημιουργώντας προβλήματα στην κίνηση και μικρές καθυστερήσεις. Όπως λένε όσοι βρίσκονταν στην περιοχή, η καταιγίδα ήταν ξαφνική και πολύ δυνατή.

