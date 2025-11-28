«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία Adel - Πού οφείλεται η ένταση των φαινομένων στην Αττική

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία Adel στην χώρα μας, με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις να πλήττουν από νωρίς το πρωί της Παρασκευής αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων, την Αττική, τη Μεσσηνία, το Ιόνιο και την Ήπειρο.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι οι καταιγίδες στην Αττική ενισχύονται από τον νοτιοδυτικό άνεμο και τον Σαρωνικό.

«Οι καταιγίδες που μπαίνουν στον Σαρωνικό με νοτιά (Ν–ΝΔ άνεμο) συχνά ανατροφοδοτούνται και ενισχύονται λόγω ενός συνδυασμού τοπογραφικών και θερμοδυναμικών παραγόντων», σημειώνει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Η αναλυτική ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Ο Σαρωνικός και ο νοτιοδυτικός άνεμος ενισχύουν τις καταιγίδες στην Αττική..."

✅Αρκετή ραγδαιότητα είχαν σήμερα το πρωί οι καταιγίδες που εκδηλώθηκαν στην Αττική.Μάλιστα σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής.

✅Χρέος κάθε επιστήμονα είναι να μελετά και να αξιολογεί όλους τους μηχανισμούς που δημιουργούν τέτοια φαινόμενα. Συγκεκριμένα :

✅Οι καταιγίδες που μπαίνουν στον Σαρωνικό με νοτιά (Ν–ΝΔ άνεμο) συχνά ανατροφοδοτούνται και ενισχύονται λόγω ενός συνδυασμού τοπογραφικών και θερμοδυναμικών παραγόντων. Τα κυριότερα:

?Θερμή θαλάσσια επιφάνεια του Σαρωνικού.

Ο Σαρωνικός, ειδικά από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, έχει σημαντικά θερμότερη επιφάνεια από τη γύρω ξηρά.

Όταν μια καταιγίδα μπαίνει από νότιο–νοτιοδυτικά, ο θερμός και υγρός θαλάσσιος αέρας τροφοδοτεί τα ανοδικά ρεύματα, αυξάνει το CAPE (Convective Available Potential Energy) και ενισχύει την καταιγίδα.

?Είναι σαν να περνάει η καταιγίδα πάνω από "καύσιμο".

?Συγκλίσεις ανέμων πάνω από τον κόλπο.

Ο Σαρωνικός λειτουργεί ως “λεκάνη συγκέντρωσης” ανέμων.

Με Ν–ΝΔ ρεύμα συμβαίνει συχνά ο άνεμος να καναλίζεται ανάμεσα σε Γεράνεια όρη, Αιγάλεω, Πάρνηθα με αποτέλεσμα να σπρώχνουν» τον αέρα προς τον κόλπο. Επίσης δημιουργούνται και περιοχές σύγκλισης κοντά σε Αίγινα – Μέθανα – Πέραμα – Φάληρο.

?Η σύγκλιση ενισχύει τα ανοδικά ρεύματα ➝ άρα και την καταιγίδα.

?Ορογραφική ενίσχυση από Πάρνηθα – Αιγάλεω – Ποικίλο.

Καθώς η καταιγίδα πλησιάζει την Αττική “σκαρφαλώνει” στον όγκο της Πάρνηθας και το ανάγλυφο επιβάλλει αναγκαστική ανύψωση του θερμού αέρα,δημιουργείται επιπλέον αστάθεια,

και ενισχύεται η δομή της καταιγίδας.

?Αυτό εξηγεί γιατί συχνά δυναμώνουν ξαφνικά λίγο πριν το λεκανοπέδιο.

?Θάλασσα–ξηρά αντιθέσεις (mesoscale effects)

Το λεκανοπέδιο είναι θερμικό μπολ. Όταν ο θαλάσσιος, πιο υγρός και θερμός αέρας από Ν–ΝΔ συναντά τον ψυχρότερο αέρα της ξηράς, αυξάνει η τοπική αστάθεια, ενισχύονται τα downdrafts και τα gust fronts, που με τη σειρά τους μπορούν να πυροδοτήσουν νέα updrafts (ανατροφοδότηση).»

