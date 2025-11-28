Κακοκαιρία Adel: Κεραυνός έπεσε στο στρατόπεδο Μεσολογγίου - Προληπτικά στο νοσοκομείο 4 στρατιώτες

Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου μεταφέρθηκαν την Πέμπτη (28/11) τέσσερις στρατιώτες από το στρατόπεδο της πόλης μετά από πτώση κεραυνού.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια της καταιγίδας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου σύμφωνα με τη sinidisi.gr, ωστόσο μέχρι στιγμής είναι συγκεχυμένες οι πληροφορίες για το πως ακριβώς συνέβη αυτό το δυσάρεστο συμβάν και πού ακριβώς έπεσε ο κεραυνός.

Το σημαντικό και το ευχάριστο είναι ότι τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στη υγεία τους και δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Παρέμειναν ωστόσο και σήμερα νοσηλευόμενοι περισσότερο για προληπτικούς λόγους, με τρεις από αυτούς τελικά να παίρνουν εξιτήριο. Πρόκειται για έναν 22χρονο, ένας 19χρονο και ένα 23χρονο.

Ο τέταρτος εξ’ αυτών, ένας 28χρονος, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Πάτρας για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη η υποδοχή για τη βασική τους εκπαίδευση 950 νέων οπλιτών στο Κέντρο Εκπαίδευση Νεοσυλλέκτων που λειτουργεί στο 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων στο Μεσολόγγι.

Διαβάστε επίσης