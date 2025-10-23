Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν Μεσολόγγι και Πάτρα - Έντονη βροχόπτωση στην Πάρο - Βίντεο

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην δυτική Ελλάδα, με το Μεσολόγγι και την Πάτρα να είναι κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν από έντονες βροχοπτώσεις.

Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται από το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) και στο Μεσολόγγι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και πάλι πλημμύρες σε δρόμους και κτίρια.

Κάτοικοι της πόλης αναφέρουν ότι το νερό έχει μπει σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πάρα πολλοί δρόμοι έχουν υπερχειλίσει.

Η κακοκαιρία έχει πλήξει ακόμη και το κέντρο της πόλης.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι στο Μεσολόγγι

Προβλήματα στην Πάρο

Η κακοκαιρία έπληξε έντονα και την Πάρο. Βροχή με μεγάλη ραγδαιότητα έπεσε στην ανατολική πλευρά του νησιού το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου. Το φαινόμενο, αν και διήρκεσε για περίπου 15 λεπτά, ο υετός που καταγράφηκε στο νησί ήταν 15 χιλιοστά, σε μόλις ένα τέταρτο της ώρας!

Δείτε εικόνες από το σαρωτικό χτύπημα της κακοκαιρίας:

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, έως τις 18:20 καταγράφηκε από τον σταθμό της Κέρκυρας και ήταν ίσο με 54 χιλιοστά.

Παράλληλα μεγάλος αριθμός καταιγίδων και ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 986 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 17254 πάνω από τη θάλασσα. Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Στους χάρτες των εικόνων που ακολουθούν παρουσιάζεται: η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 18:20 της Πέμπτης 23/10 και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 18:20 της Πέμπτης 23/10:

