Το λεγόμενο «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» έχει κάνει ήδη την εμφάνισή του στη χώρα μας

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Σε σταδιακή ύφεση βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε τις τελευταίες ώρες τη χώρα, με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, να εκτιμά πως το μεγαλύτερο μέρος της έντασής του έχει ήδη εκτονωθεί στη δυτική Ελλάδα, τη δυτική ηπειρωτική χώρα και σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές.

Οι καταιγίδες μετατοπίζονται ανατολικά και βορειοανατολικά, επηρεάζοντας ξανά κυρίως παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Μέσα στις επόμενες τρεις με έξι ώρες, τα φαινόμενα θα επιμείνουν στα δυτικά και νότια παράλια, όμως από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση, καθώς το σύστημα θα κινηθεί προς το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το λεγόμενο «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» θα κρατήσει μέχρι περίπου το μεσημέρι της Δευτέρας, πριν από την επέλαση ενός νέου κύματος κακοκαιρίας, που θα συνοδευτεί από σημαντική ενίσχυση των ανέμων.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, το μέτωπο της κακοκαιρίας φαίνεται να εξασθενεί καθώς περνά πάνω από τον ηπειρωτικό κορμό. Πιθανές τοπικές μπόρες αναμένονται το μεσημέρι, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ το απόγευμα ο καιρός θα ανοίξει με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ενδέχεται να σημειωθούν κάποιες βροχές σε παράκτιες περιοχές, όμως στο κέντρο της πόλης ο καιρός θα παραμείνει σχετικά καλός, με τον υδράργυρο επίσης στους 23 βαθμούς.

Η εξέλιξη των επόμενων ημερών

Την Παρασκευή αναμένεται καιρός τύπου «Π», με φαινόμενα στα δυτικά και βορειοδυτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα βόρεια - βορειοανατολικά τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.

Το Σάββατο η αστάθεια περιορίζεται στη βορειοδυτική Ελλάδα, με πιθανές μεμονωμένες μπόρες στα βόρεια - βορειοηπειρωτικά.

Την Κυριακή, ο καιρός θα κυλήσει σε παρόμοιο μοτίβο, με λίγα τοπικά φαινόμενα στα βορειοδυτικά.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας, ωστόσο, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Οι μαθητικές παρελάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα, ενώ την Τρίτη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, ο καιρός θα έχει βελτιωθεί σημαντικά στις περισσότερες περιοχές.

Η Θεσσαλονίκη, όπου θα γίνει η στρατιωτική παρέλαση, εκτιμάται πως δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα από τις καιρικές συνθήκες.

