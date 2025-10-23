Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και στη συνέχεια 30άρια – Οι προβλέψεις για την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

Με ανοιξιάτικο καιρό θα υποδεχτούμε την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του «συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι Φθινοπωρινές βροχές κυρίως στα δυτικά τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από την Παρασκευή 24/10 οι βροχές σταδιακά θα περιοριστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα».

Παράλληλα, υπογραμμίσει πως: «Το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα τα θερμόμετρα θα βρεθούν ΚΟΝΤΑ στους 30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη. Μία πρώτη εκτίμηση για τον καιρό ανήμερα της εθνικής μας εορτής είναι ότι φαίνεται να παρελαύνει διαταραχή που θα φέρει πτώση θερμοκρασίας και βροχές».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και στα παράκτια της Θράκης μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα νότια.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Κρήτη νότιοι 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές μέχρι αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βορειοδυτικά όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και βαθμιαία και στα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.