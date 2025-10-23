Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει την 28η Οκτωβρίου

Βροχερός αναμένεται να είναι ο καιρός την ημέρα της παρέλασης

Διαφορετικό θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες και αναμένεται να αλλάξει εκ νέου την 28η Οκτωβρίου.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέλυσε όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα:

"Τέσσερα 24ώρα Άνοιξη με 30άρια και παρέλαση

με ψύχρα και βροχές...

"Καλημέρα!Mέσα στο Αιγαίο (κυρίως Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο) θα εκδηλωθούν σήμερα τοπικές καταιγίδες και από αύριο σταδιακά οι βροχές θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει η μεταφορά θερμών αερίων μαζών στη χώρα μας από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα να σημειώσει σταδιακή άνοδο .

Στους 30 βαθμούς φαίνεται να εκτοξεύουν οι καταβάτες άνεμοι τα θερμόμετρα στη βόρεια Κρήτη και στους 28-29 στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, κυρίως τη Δευτέρα 27/10/25.

Σχετικά με τον καιρό της 28ης η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 8 βαθμούς και θα έχει και βροχές κυρίως στο Αιγαίο, τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση για 28η θα γίνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε 2 ημέρες.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης