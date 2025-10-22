Καιρός: Σάρωσαν οι καταιγίδες τη δυτική Ελλάδα - Πάνω από 60 χιλιοστά βροχής στη Ζάκυνθο

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται από τις πρώτες ώρες σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας.

Κατά τις πρώτες απογευματινές ώρες, η ένταση των φαινομένων μετατοπίστηκε, επηρεάζοντας κυρίως την Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως τις 16:00, το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, φτάνοντας τα 62.8 χιλιοστά.

Η κατανομή της βροχόπτωσης αποτυπώνεται στον χάρτη της εικόνας, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι οκτώ σταθμοί που κατέγραψαν τα υψηλότερα ύψη βροχής μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.

