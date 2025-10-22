Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

Βροχοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες, με την θερμοκρασία ωστόσο να παρουσιάζει άνοδο από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναουτόγλου.

Στο τελευταίο δελτίο καιρού, ο ίδιος επισημαίνει τις μεταβολές που θα σημειωθούν και την εξέλιξη του καιρού κατά την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Από τις 27 Οκτωβρίου αναμένονται πρόσκαιρες αλλαγές στον καιρό, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με την Αττική να παραμένει σχετικά ανεπηρέαστη. Την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές.

Η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, δημιουργώντας ένα τριήμερο με καιρικές συνθήκες πιο ζεστές από το σύνηθες για την εποχή. Οι μέγιστες τιμές μπορεί να φτάσουν έως και τους 26-27 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως την Κυριακή στα ανατολικά της Πίνδου το θερμόμετρο θα κυμανθεί γύρω στους25-26 βαθμούς.

Περιοχές με βροχοπτώσεις και προσοχή στα έντονα φαινόμενα

Στα επόμενα24ωρα, βροχές αναμένονται από την Κέρκυρα μέχρι τη Ζάκυνθο, καθώς και στην Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Η δυτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των Επτανήσων, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, θα αντιμετωπίσει αστάθεια με τοπικές καταιγίδες που ενδέχεται να είναι ισχυρές.

Ασθενείς βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν στη Λέσβο, τη Χίο και στην περιοχή του Θερμαϊκού, ενώ η Αττική θα παραμείνει σχεδόν ανεπηρέαστη.

Το πρωί της Πέμπτης, έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται στις Κυκλάδες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, με τον Σάκη Αρναουτόγλου να προειδοποιεί για πιθανές ισχυρές καταιγίδες κυρίως στη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο.

Εξασθένηση των φαινομένων και βελτίωση του καιρού

Την Παρασκευή οι βροχές θα περιοριστούν στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα. Παρά τη βελτίωση, θα πνέουν ισχυροί νοτιάδες με ριπές έως 7-8 μποφόρ.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά καλός, ενώ την Κυριακή αναμένονται βροχές στα βορειοδυτικά, συνοδευόμενες από ενισχυμένους νοτιάδες σε αρκετές περιοχές.

