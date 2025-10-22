Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

Το μικρό «Καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» δεν θα κρατήσει πολύ σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή
ΚΑΙΡΟΣ
Σε εξέλιξη βρίσκεται νέο κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει ήδη τμήματα της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Το σύστημα θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα μέσα στην ημέρα και αύριο.

Κύρια χαρακτηριστικά του βαρομετρικού χαμηλού είναι οι βροχές και οι καταιγίδες, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ οι άνεμοι στρέφονται σε νότιους. Σήμερα, ο άστατος καιρός θα επεκταθεί στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με βροχές στο Ιόνιο, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Ως το απόγευμα τα φαινόμενα θα φτάσουν και στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Στην Αττική, οι συννεφιές θα πυκνώσουν και από το απόγευμα προς τη νύχτα αναμένονται βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα επιδεινωθεί από το μεσημέρι, με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Βελτίωση από Παρασκευή – Μικρή «ανάσα» ζέστης

Αύριο Πέμπτη, το κύμα κακοκαιρίας θα επιμείνει κυρίως στα δυτικά, κεντρικά, νότια και στα νησιά του ανατολικού και νότιου Αιγαίου, όμως από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα παραμείνουν και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αισθητά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά, αν και δεν αποκλείονται τοπικές βροχές στα δυτικά και τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Από το Σάββατο και την Κυριακή θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Το μικρό «Καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» δεν θα κρατήσει πολύ. Από τη Δευτέρα, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες, που θα συνεχιστεί και ανήμερα της εθνικής επετείου, πριν ο καιρός παρουσιάσει εκ νέου βελτίωση.

Από φθινόπωρο… στα 30άρια

Σύμφωνα με την Χριστίνα Ρήγου, από το μεσημέρι της Πέμπτης οι βροχές θα εξασθενίσουν.

Η θερμοκρασία θα ανεβαίνει καθημερινά, ενώ τη Δευτέρα ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει σε κάποιες περιοχές, ακόμα και τους 30 βαθμούς.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από τη νύχτα στα ανατολικά παράκτια σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και κατά τόπους 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στην Κρήτη έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 16 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία νότιοι έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 23-10-2025

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, το ανατολικό και πρόσκαιρα το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 20 με 22 και τοπικά τους 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο νότιοι τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10-2025

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025

Στο Ιόνιο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

