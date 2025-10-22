Καιρός: «Θα ανεβαίνει καθημερινά η θερμοκρασία» – Μετά τις βροχές… έρχονται τα 30άρια

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Καιρός: «Θα ανεβαίνει καθημερινά η θερμοκρασία» – Μετά τις βροχές… έρχονται τα 30άρια
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 21 και κατά τόπους τους 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Από φθινόπωρο… στα 30άρια

Σύμφωνα με την Χριστίνα Ρήγου, από το μεσημέρι της Πέμπτης οι βροχές θα εξασθενίσουν.

Η θερμοκρασία θα ανεβαίνει καθημερινά, ενώ τη Δευτέρα ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει σε κάποιες περιοχές, ακόμα και τους 30 βαθμούς.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από τη νύχτα στα ανατολικά παράκτια σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και κατά τόπους 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στην Κρήτη έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 16 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία νότιοι έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 23-10-2025

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, το ανατολικό και πρόσκαιρα το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 20 με 22 και τοπικά τους 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο νότιοι τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10-2025

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025

Στο Ιόνιο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

