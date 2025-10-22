Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Το αντικυκλωνικό σύστημα των Αζορών φαίνεται πως θα μετακινηθεί προς τις πολικές περιοχές

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πρώτο κύμα ψύχους από τη βόρεια Ευρώπη αναμένεται να φτάσει στις αρχές Νοεμβρίου.

Η κλιματολογική ιστορία της χώρας μας δείχνει ότι οι φθινοπωρινές αυτές εβδομάδες χαρακτηρίζονται συνήθως από έντονη ατμοσφαιρική μεταβλητότητα, με ξαφνικές εναλλαγές του καιρού — από τις τελευταίες ζεστές μέρες μέχρι ισχυρές κακοκαιρίες και τα πρώτα ψυχρά κύματα του χειμώνα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, ο Νοέμβριος θα ξεκινήσει με μια ολική ανατροπή, αποτέλεσμα μεγάλων ατμοσφαιρικών μετακινήσεων σε επίπεδο ημισφαιρίου.

Στο τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, το αντικυκλωνικό σύστημα των Αζορών φαίνεται πως θα μετακινηθεί προς τις πολικές περιοχές, επιτρέποντας σε εξαιρετικά ψυχρές αέριες μάζες από τον Αρκτικό Κύκλο —ανάμεσα στη Σκανδιναβική χερσόνησο και τη Ρωσία— να κινηθούν νοτιότερα, κατακλύζοντας σταδιακά την Ευρώπη σαν ποτάμι παγωμένου αέρα.

Ο χειμώνας έρχεται από τον Βόρειο Πόλο

Από το Σαββατοκύριακο 2-3 Νοεμβρίου, το ψύχος θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τη Μεσόγειο μέσω της Βόρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 7-8°C κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, γεγονός που προμηνύει έναν πρόωρο χειμώνα για πολλές περιοχές της Ευρώπης.

novembre-201025.jpg

Στις βόρειες πεδιάδες και τα ηπειρωτικά της κεντρικής Ιταλίας, οι νυχτερινές θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν κάτω από το μηδέν. Παράλληλα, εάν η κάθοδος του ψυχρού αέρα συμπέσει με τη διέλευση βαρομετρικού χαμηλού από τον Ατλαντικό, δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί ένα εξαιρετικά δυναμικό σκηνικό με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η ψυχρή αυτή εισβολή, αν επιβεβαιωθεί, δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη τη χώρα μας. Από τα πρώτα κιόλας 24ωρα του Νοεμβρίου, αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, όπου οι ελάχιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν τους 0°C σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τα πρώτα χιόνια της σεζόν σε ορεινά τμήματα της Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας —όπως η Θεσσαλία, η Εύβοια, η Αττική και η Κρήτη— οι θερμές και υγρές αέριες μάζες που θα προηγηθούν ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν με το ψύχος από βορρά, προκαλώντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από τους 15°C, ενώ στη βόρεια Ελλάδα η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη.

Ένα φθινόπωρο με έντονες αντιθέσεις

Το φετινό φθινόπωρο δείχνει για άλλη μια φορά τον ασταθή και συχνά ακραίο χαρακτήρα του, εναλλάσσοντας ηλιόλουστες και ήπιες μέρες με ξαφνικές εξάρσεις κακοκαιρίας. Η αρχή του Νοεμβρίου φαίνεται πως θα σηματοδοτήσει το πρώτο σοβαρό «δοκιμαστικό» του φετινού χειμώνα, με την ψυχρή ανάσα του Βορρά να γίνεται αισθητή και στην Ελλάδα. Το μόνο που μένει είναι να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις των επόμενων ημερών, που αναμένονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και —μετεωρολογικά— ταραχώδεις.

*Με πληροφορίες από το Ilmeteo.it

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έρευνες για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – 37 συλλήψεις

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ριάνα: Πώς έχασε το αστρονομικό ποσό των 36 εκατ. δολαρίων

11:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Σταμάτη Κραουνάκη - «Θα έρθει κανείς;»

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

10:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυνατά παιχνίδια στο Champions League με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα ΟΠΑΠ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία χτύπησε ρωσικό εργοστάσιο χημικών με βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow - Βίντεο

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο στο πορτμπαγκάζ – Τον συνέλαβε η αστυνομία

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault: 4 E-Tech Electric Van, ηλεκτρική πρακτικότητα με γαλλική υπογραφή

10:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη μετά θάνατον: Ξανά ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βασανισμό του Χρήστου Χρονόπουλου – Η δήλωση του δικηγόρου του

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συνέβαινε αν η Γη σταματούσε ξαφνικά να περιστρέφεται

10:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Καλέση: Η πιο στενή του συνεργάτιδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο - «Θ' ανταμωθούμε μια τρελή πρωτομαγιά»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν» - Τι έλεγε στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Βloomberg: «H κρίση της Γαλλίας δεν είναι πρόβλημα μόνο του Μακρόν, είναι πρόβλημα της Ευρώπης»

10:33ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Αγχωτική νίκη για Θάντερ μετά τα… δαχτυλίδια - Οι Ουόριορς επικράτησαν του… Ντόντσιτς

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 32χρονος ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφό του και τράπηκε σε φυγή

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Έκκληση ΗΑΕ για αποφυγή των μαξιμαλιστικών απόψεων στα παλαιστινιακά ζητήματα - «Η άμεση αντιπαράθεση δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα»

10:11ΕΛΛΑΔΑ

«Ντροπή, την Κυριακή γιατί αρνήθηκαν να τη μεταφέρουν;» – Χαμός στα social media για το περιπολικό που έγινε «ταξί» της Βανδή

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Όρμπαν: Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη συνεχίζονται

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

06:00LIFESTYLE

Διονύσης Σαββόπουλος: Το ελληνικό τραγούδι «υποκλίνεται» στον Νιόνιο του, τον θαυματοποιό της μουσικής και του στίχου

10:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη μετά θάνατον: Ξανά ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βασανισμό του Χρήστου Χρονόπουλου – Η δήλωση του δικηγόρου του

09:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το νέο βίντεο με τον 22χρονο στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου

11:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Σταμάτη Κραουνάκη - «Θα έρθει κανείς;»

09:32ΥΓΕΙΑ

Γυναίκα με πολλαπλές προσωπικότητες εξηγεί πώς είναι όταν «αλλάζει» μεταξύ τους

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Μανιφέστο κατά της ΑΙ από 800 προσωπικότητες: «Σταματήστε πριν εξαφανιστεί η ανθρωπότητα» - Χάρι-Μέγκαν, Νομπελίστες και γνωστοί ράπερ στους υπογράφοντες

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η αγάπη σε κάνει ατρόμητο» - Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και η συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν» - Τι έλεγε στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ