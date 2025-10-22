Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Το πρώτο κύμα ψύχους από τη βόρεια Ευρώπη αναμένεται να φτάσει στις αρχές Νοεμβρίου.

Η κλιματολογική ιστορία της χώρας μας δείχνει ότι οι φθινοπωρινές αυτές εβδομάδες χαρακτηρίζονται συνήθως από έντονη ατμοσφαιρική μεταβλητότητα, με ξαφνικές εναλλαγές του καιρού — από τις τελευταίες ζεστές μέρες μέχρι ισχυρές κακοκαιρίες και τα πρώτα ψυχρά κύματα του χειμώνα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, ο Νοέμβριος θα ξεκινήσει με μια ολική ανατροπή, αποτέλεσμα μεγάλων ατμοσφαιρικών μετακινήσεων σε επίπεδο ημισφαιρίου.

Στο τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, το αντικυκλωνικό σύστημα των Αζορών φαίνεται πως θα μετακινηθεί προς τις πολικές περιοχές, επιτρέποντας σε εξαιρετικά ψυχρές αέριες μάζες από τον Αρκτικό Κύκλο —ανάμεσα στη Σκανδιναβική χερσόνησο και τη Ρωσία— να κινηθούν νοτιότερα, κατακλύζοντας σταδιακά την Ευρώπη σαν ποτάμι παγωμένου αέρα.

Ο χειμώνας έρχεται από τον Βόρειο Πόλο

Από το Σαββατοκύριακο 2-3 Νοεμβρίου, το ψύχος θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τη Μεσόγειο μέσω της Βόρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 7-8°C κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, γεγονός που προμηνύει έναν πρόωρο χειμώνα για πολλές περιοχές της Ευρώπης.

Στις βόρειες πεδιάδες και τα ηπειρωτικά της κεντρικής Ιταλίας, οι νυχτερινές θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν κάτω από το μηδέν. Παράλληλα, εάν η κάθοδος του ψυχρού αέρα συμπέσει με τη διέλευση βαρομετρικού χαμηλού από τον Ατλαντικό, δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί ένα εξαιρετικά δυναμικό σκηνικό με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η ψυχρή αυτή εισβολή, αν επιβεβαιωθεί, δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη τη χώρα μας. Από τα πρώτα κιόλας 24ωρα του Νοεμβρίου, αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, όπου οι ελάχιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν τους 0°C σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τα πρώτα χιόνια της σεζόν σε ορεινά τμήματα της Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας —όπως η Θεσσαλία, η Εύβοια, η Αττική και η Κρήτη— οι θερμές και υγρές αέριες μάζες που θα προηγηθούν ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν με το ψύχος από βορρά, προκαλώντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από τους 15°C, ενώ στη βόρεια Ελλάδα η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη.

Ένα φθινόπωρο με έντονες αντιθέσεις

Το φετινό φθινόπωρο δείχνει για άλλη μια φορά τον ασταθή και συχνά ακραίο χαρακτήρα του, εναλλάσσοντας ηλιόλουστες και ήπιες μέρες με ξαφνικές εξάρσεις κακοκαιρίας. Η αρχή του Νοεμβρίου φαίνεται πως θα σηματοδοτήσει το πρώτο σοβαρό «δοκιμαστικό» του φετινού χειμώνα, με την ψυχρή ανάσα του Βορρά να γίνεται αισθητή και στην Ελλάδα. Το μόνο που μένει είναι να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις των επόμενων ημερών, που αναμένονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και —μετεωρολογικά— ταραχώδεις.

