Καιρός: Σύντομο καλοκαίρι μετά την κακοκαιρία - Πώς θα γίνουν οι παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου

Με βροχές και καταιγίδες θα κυλήσουν τα επόμενα 24ωρα, ωστόσο, από την Παρασκευή αναμένεται αξιόλογη μεταβολή και άνοδος της θερμοκρασίας, με το σκηνικό του καιρού να θυμίζει καλοκαίρι μέχρι και την 28η Οκτωβρίου.

Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, έως τα ξημερώματα της Τετάρτης αναμένονται βροχές από την Κέρκυρα έως τη Ζάκυνθο, στην Ήπειρο και στα Δωδεκάνησα.

Τις πρωινές- προμεσημβρινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος στη δυτική Ελλάδα- Επτάνησα, Ήπειρο, δυτική Στερεά, δυτική και βορειοδυτική Πελοπόννησο- όπου αναμένονται μπόρες και καταιγίδες, που θα είναι τοπικά ισχυρές. Πιθανή εκδήλωση ασθενών βροχών αναμένεται, επίσης, στη Μυτιλήνη, τη Χίο και στον Θερμαϊκό, ενώ η Αττική δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα.

Το πρωί της Πέμπτης (23/10) αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα στις Κυκλάδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αλλά και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο που θα διαρκέσουν μέχρι το απόγευμα, σύμφωνα με την προειδοποίηση του Σάκη Αρναούτογλου.

Την Παρασκευή αναμένονται βροχές στα δυτικά, στα βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Έως το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν παντού, αλλά θα πνέουν ισχυροί νοτιάδες, με ριπές 7-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο, φτάνοντας ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Έως την Κυριακή, σε αρκετές περιοχές ανατολικότερα της Πίνδου το θερμόμετρο θα δείξει 25-26 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και την Κυριακή αναμένονται βροχές στα βορειοδυτικά, ενώ θα πνέουν ενισχυμένοι νοτιάδες σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, στις 27 Οκτωβρίου αναμένεται πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού στα δυτικά και τα βόρεια, με την Αττική να μην επηρεάζεται ιδιαίτερα.

Καταλήγοντας, ο προγνώστης καιρού έκανε λόγο για νέα επιδείνωση του καιρού την 28η Οκτωβρίου στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

