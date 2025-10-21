Καιρός: Ανατροπή με βροχές την 28η Οκτωβρίου - Πού αναμένονται μπόρες στην παρέλαση

Με...ασανσέρ μοιάζει ο καιρός το τελευταίο διάστημα, καθώς τις βροχερές μέρες θα αντικαταστήσει το καλοκαιρινό σκηνικό με προσωρινή άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά ενδέχεται μέχρι την παρέλαση να έχουμε και άλλη αλλαγή με νέες βροχοπτώσεις την ημέρα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο να καταστεί αρκετά βροχερός ο καιρός ανήμερα της Εθνικής Επετείου του ΟΧΙ σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι αξιόλογα αυτή την φορά στην Βόρεια Ελλάδα όπως βλέπουμε και στους παρακάτω χάρτες και με τάση να επεκταθούν και ανατολικότερα στην διάρκεια της ημέρας, με μόνη εξαίρεση να αποτελούν, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη!

Όσον αφορά για το κύμα ζέστης που αναμένεται στην χώρα μας από το τέλος αυτής της εβδομάδας, σε πολύ τοπικό επίπεδο θα δούμε τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 30 βαθμούς κελσίου και κυρίως στην Νότια και Νοτιοανατολική Ελλάδα (Κρήτη και Δωδεκάνησα).

Επειδή λοιπόν ακούστηκαν πολλές υπερβολές για την επερχόμενη θερμή εισβολή, δεν αναμένεται κάτι το ακραίο θερμοκρασιακά με βάση τα κλιματικά δεδομένα της εποχής, επομένως, μιλάμε για μία καθαρά τυπική καλοκαιρία που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου, για την οποία υπάρχει αναφορά μέχρι και στην Ελληνική μυθολογία, άρα, ήταν ένα φαινόμενο που συνέβαινε και στην Αρχαία Ελλάδα.

Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι διανύουμε μία μεταβατική περίοδο η οποία συμβάλλει ώστε να έχουμε αυτές τις μεταβολές στις καιρικές συνθήκες κατά την φθινοπωρινή περίοδο, αφού ο Νοέμβριος συνήθως γίνεται σταδιακά πιο ψυχρός σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αλλά επιπλέον θεωρείται και ο πιο βροχερός μήνας του φθινοπώρου.

Τώρα, αύριο θα έχουμε εκ νέου μεταβολή του καιρού από τα δυτικά με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες οι οποίες θα επεκταθούν μέχρι την Πέμπτη ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως την Πελοπόννησο, την Ανατολική Ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Από την Παρασκευή θα έχουμε πλέον παύση των βροχών, ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στο σύνολο της χώρας, με το κύριο χαρακτηριστικό να είναι η ηλιοφάνεια και οι λίγες παροδικές νεφώσεις.

Διαβάστε επίσης