Καιρός- Τσατραφύλλιας: Εβδομάδα ανάποδου «Π» - Κακοκαιρία και στο τέλος 28άρια

Ανάποδη καιρικά φαίνεται πως είναι η εβδομάδα που διανύουμε, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλια έρχεται κακοκαιρία ανάποδου «Π», που θα διαρκέσει περίπου ένα 48ωρο, την Τετάρτη και την Πέμπτη, αλλά η εβδομάδα θα κλείσει με σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

Ο καιρός της εβδομάδας: «Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!

Δευτέρα-Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές. Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές.Η θερμοκρασία σε άνοδο.

Τετάρτη-Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο “Π”). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Παρασκευή -Σάββατο- Κυριακή-Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα ( πάνω από 28 βαθμούς ).

