Κακοκαιρία Byron: Νεότερη ενημέρωση - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Προβλήματα από την κακοκαιρία "Byron" στο Κερατσίνι, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025

Τέλος πήρε η πολύωρη ταλαιπωρία εκατοντάδων οδηγών οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από τα ξημερώματα στα διόδια της Ελευσίνας, τα οποία έκλεισαν λόγω προβλημάτων που προκλήθηκαν στην Αθηνών - Κορίνθου από την κακοκαιρία Byron.

Ωστόσο, καθώς η κακοκαιρία διανύει το δεύτερο 24ωρό της, στο λεκανοπέδιο παραμένουν κλειστοί αρκετοί δρόμοι είτε για λόγους ασφάλειας, είτε επειδή έχουν πλημμυρίσει.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία διακοπές κυκλοφορίας σημειώνονται στους εξής δρόμους: