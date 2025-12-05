Κακοκαιρία Byron: Νεότερη ενημέρωση - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Δείτε σε ποιους δρόμους σημειώνονται διακοπές κυκλοφορίας από την Τροχαία
Τέλος πήρε η πολύωρη ταλαιπωρία εκατοντάδων οδηγών οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από τα ξημερώματα στα διόδια της Ελευσίνας, τα οποία έκλεισαν λόγω προβλημάτων που προκλήθηκαν στην Αθηνών - Κορίνθου από την κακοκαιρία Byron.
Ωστόσο, καθώς η κακοκαιρία διανύει το δεύτερο 24ωρό της, στο λεκανοπέδιο παραμένουν κλειστοί αρκετοί δρόμοι είτε για λόγους ασφάλειας, είτε επειδή έχουν πλημμυρίσει.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία διακοπές κυκλοφορίας σημειώνονται στους εξής δρόμους:
- - Ε.Ο. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ–ΣΧΙΝΟΥ από το ύψος του ρέματος ντουράκου μέχρι το ύψος της ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ
- - ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από το ύψος του ρέματος αγίας αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της ΜΑΝΔΡΑΣ
- - ΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ από το ύψος της Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των ΣΠΑΤΩΝ
- - Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το ύψος της οδού ακτής ιωνίας έως την οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΠΕΡΑΜΑ στην περιοχή του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
- - Λ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ έως την οδό μπάλη στην περιοχή του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
- - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ από το ύψος της Λ. ΑΘΗΝΩΝ έως την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
- - ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από το ύψος της οδού θωμά γεωργιάδου έως την οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην περιοχή της ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
- - Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το 32ο χλμ. έως την έξοδο ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΚΟΡΙΝΘΟ
- - στην ΟΔΟ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ από το ύψος της Λ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ
- - έξοδος ΜΑΓΟΥΛΑΣ της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
- - Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ–ΛΑΜΙΑΣ στο ύψος της εξόδου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
