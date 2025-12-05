Το λάθος στη θέρμανση που σας κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ - Πώς θα σώσετε την τσέπη σας

Σύμφωνα με ειδικούς, αρκετά συνηθισμένα λάθη αυξάνουν το κόστος θέρμανσης, αλλά ευτυχώς μπορούν να διορθωθούν εύκολα

Το λάθος στη θέρμανση που σας κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ - Πώς θα σώσετε την τσέπη σας
Με τον χειμώνα να έχει πλέον εγκατασταθεί, πολλοί ανοίγουν στο φουλ τη θέρμανση για να κρατήσουν το σπίτι ζεστό. Όμως, με τους λογαριασμούς ενέργειας να παραμένουν «τσιμπημένους», είναι σημαντικό να αποφεύγουμε λάθη που σπαταλούν θερμότητα χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Σύμφωνα με ειδικούς, αρκετά συνηθισμένα λάθη αυξάνουν το κόστος θέρμανσης, αλλά ευτυχώς μπορούν να διορθωθούν εύκολα. Όπως εξηγεί ο ειδικός ενεργειακής απόδοσης Τζέιμι Μπερνς, πολλοί πιστεύουμε ότι χρησιμοποιούμε σωστά το καλοριφέρ, όμως μικρές κακές συνήθειες μπορούν να μας κοστίσουν «εκατοντάδες ευρώ» τον χρόνο. «Αν μάθεις πώς λειτουργεί πραγματικά το σύστημα, η άνεση και το κόστος αλλάζουν εντυπωσιακά», τονίζει.

Μην θερμαίνετε χώρους που δεν χρησιμοποιείτε

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι η θέρμανση άδειων δωματίων, όπως ξενώνες που δεν χρησιμοποιούνται, ή διαδρόμων που απλώς περνάμε. Το να μένουν ανοιχτά τα καλοριφέρ σε χώρους χωρίς χρήση μειώνει τη ροή ζεστού αέρα στους χώρους που πραγματικά χρειάζονται ζέστη. Η απλή κίνηση να κλείνουμε τα σώματα στα άδεια δωμάτια μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά.

Ρύθμιση και χρονοπρογραμματισμός θερμοστάτη

Άλλο συχνό λάθος είναι η κακή διαχείριση του θερμοστάτη. Το να αφήνουμε τη θέρμανση να δουλεύει συνεχώς ή να εφαρμόζουμε το ίδιο πρόγραμμα σε όλους τους χώρους αυξάνει την κατανάλωση. Ο Μπερνς εξηγεί ότι ο ζωνικός έλεγχος και ο σωστός χρονοπρογραμματισμός εξοικονομούν χρήματα, ενώ παράλληλα διατηρούν μια πιο σταθερή και άνετη θερμοκρασία.

Προστασία από τα ρεύματα και τις διαρροές θερμότητας

Ακόμη, η θερμότητα μπορεί να «φεύγει» μέσα από σημεία που συχνά δεν προσέχουμε. Ακόμη και ένα μη σφραγισμένο γραμματοκιβώτιο, ένα τζάκι που τραβάει αέρα ή μια ανοικτή πρόσβαση στη σοφίτα επιτρέπουν στο κρύο να εισχωρεί και στη ζέστη να χάνεται. Η απομόνωση αυτών των σημείων μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις απώλειες.

Όπως επισημαίνει ο ειδικός, «με τις τιμές ενέργειας ακόμη υψηλές, κάθε μικρή βελτίωση έχει σημασία. Δεν χρειάζονται ακριβές αναβαθμίσεις· απλώς πιο έξυπνη χρήση του συστήματος που ήδη έχουμε». Οι σωστές κινήσεις μπορούν να κάνουν τον φετινό χειμώνα πολύ πιο άνετο — και πιο οικονομικό.

