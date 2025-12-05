Η σιβυλλική ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου για την Ιθάκη

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, που πολλές φορές παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση, με ανάρτησή του στα social media το μεσημέρι της Παρασκευής αναφέρθηκε στην Ιθάκη.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος χρησιμοποίησε τους στίχους του ποιητή Μάνου Ελευθερίου τους οποίους μελοποίησε στον δίσκο του «7 Ελεγείες και Σάτυρες». Πολλοί, αν και ο ίδιος ο σπουδαίος συνθέτης δεν κάνει καμία αναφορά, συνδύασαν την ανάρτησή του με την πρόσφατη παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά ο Σταύρος Ξαρχάκος γράφει:

«Για ποιάν Ιθάκη και ποιο τέρμα μου μιλάς.

Ό,τι ονειρεύτηκες ποτέ δεν το πουλάς.

Για ό,τι αγωνίστηκες θα το `βρεις στα χαλάσματα.

Καινούργιος κόσμος θα `ναι μόνο τα φαντάσματα

Πέτρες θα τρώμε και θα ζούμε σε σπηλιές.

Δε θα υπάρχουνε πουλιά, μήτε φωλιές.

Θα υπάρχει μόνο μοναξιά, τρομοκρατία

και μια Ιθάκη βουλιαγμένη πολιτεία.

Θα ζεις με τέρατα, με ψάρια και ναυάγια,

Και μιας θρησκείας τους ανθρώπους της για σφάγια.

Δε θα υπάρχει μήτε φως, μήτε σκοτάδι.

Αυτός ο κόσμος θα `ναι ίδιος με τον Άδη.

Ετοιμαζόταν από χρόνια το Κακό.

Κανείς δεν είδε κάτι το σημαδιακό.

Όσοι μιλούσανε σωστά τους κοροϊδεύανε.

Γίνανε στόχος των ληστών. Τους σημαδεύανε.

Κι εσύ μιλάς για μιαν Ιθάκη ουτοπία.

Κουφέτα γάμου, τα γαλάζια της τοπία»

Στίχοι : Μάνος Ελευθερίου

Από τον δίσκο «7 Ελεγείες και Σάτυρες» (2017)»

Ακούστε το τραγούδι «Για ποιάν Ιθάκη μου μιλάς» το οποίο ερμηνεύει ο ίδιος ο συνθέτης:

