Η viral ρουτίνα που θα σε βοηθήσει να υιοθετήσεις πιο υγιεινές συνήθειες τη νέα χρονιά

Η viral τάση που αντικαθιστά τα κινητά με offline χόμπι, στηριζόμενη στη θεωρία της αλλαγής συνηθειών

Newsbomb

Η viral ρουτίνα που θα σε βοηθήσει να υιοθετήσεις πιο υγιεινές συνήθειες τη νέα χρονιά
Unsplash
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τι θα γινόταν αν η πρωτοχρονιάτικη απόφασή σου χωρούσε μέσα σε μια tote bag; Χρήστες των social media δοκιμάζουν το trend της «αναλογικής τσάντας» (analog bag), αντικαθιστώντας τα κινητά τους με δραστηριότητες εκτός οθόνης.

Το trend αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργό του TikTok Sierra Campbell, η οποία δημοσίευσε τη δική της αναλογική τσάντα — που περιείχε ένα βιβλίο με σταυρόλεξα, ένα φορητό σετ ακουαρέλας, μια φωτογραφική Polaroid, ένα planner και είδη πλεξίματος — και ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της να φτιάξουν τη δική τους.

Το βίντεό της ώθησε πολλούς άλλους να μοιραστούν τις δικές τους εκδοχές, με αντικείμενα όπως περιοδικά, τράπουλες, μπογιές, κέντημα και βιβλία παζλ.

«Έφτιαξα μια τσάντα με μη ψηφιακές δραστηριότητες για να απασχολώ τα χέρια μου αντί για το κινητό», είπε η Campbell, προσθέτοντας ότι αυτή η πρακτική μείωσε σημαντικά τον χρόνο της μπροστά στην οθόνη και γέμισε τη ζωή της με «δημιουργικές και κοινωνικές ασχολίες που δεν περιλαμβάνουν ατελείωτο doom-scrolling».

«Δημιούργησα την αναλογική τσάντα αφού έμαθα ότι ο μόνος τρόπος να αλλάξεις μια συνήθεια είναι να την αντικαταστήσεις με μια άλλη», είπε στο Fox News Digital.

Η επιστήμη πίσω από τις πιο υγιεινές συνήθειες

Η έρευνα γύρω από τη δημιουργία συνηθειών στηρίζει την ιδέα της αναλογικής τσάντας, σύμφωνα με τον Dr. Daniel Amen, ψυχίατρο με έδρα την Καλιφόρνια και ιδρυτή των Amen Clinics.

«Ο εγκέφαλός σου είναι πλάσμα της συνήθειας», είπε ο Amen σε συνέντευξή του στο Fox News Digital. «Οι νευρώνες που ενεργοποιούνται μαζί, συνδέονται μεταξύ τους — πράγμα που σημαίνει ότι κάθε φορά που επαναλαμβάνεις μια συμπεριφορά, είτε καλή είτε κακή, ενισχύεις τα νευρωνικά μονοπάτια που την κάνουν ευκολότερη στο μέλλον».

Μελέτες δείχνουν ότι οι συνήθειες είναι αυτόματες αντιδράσεις σε συγκεκριμένα ερεθίσματα — όπως η βαρεμάρα, το στρες ή ο κενός χρόνος — που συνήθως προσφέρουν κάποια μορφή ανταμοιβής. Όταν δεν υπάρχει εναλλακτική συμπεριφορά, οι άνθρωποι τείνουν να επιστρέφουν στην ίδια ρουτίνα, συχνά χωρίς να το συνειδητοποιούν.

Έρευνες υποδεικνύουν ότι η αντικατάσταση μιας παλιάς συνήθειας με μια νέα, συνδεδεμένη με το ίδιο ερέθισμα, είναι πιο αποτελεσματική από το να προσπαθεί κανείς απλώς να τη σταματήσει.

«Όταν κόβεις τον καφέ, χρειάζεσαι ένα άλλο ρόφημα να πιάνεις — όχι απλώς να τον κόψεις μαχαίρι. Έτσι λειτουργούν τα μονοπάτια του εγκεφάλου μας», είπε η Campbell.

Αντικαθιστώντας μια ρουτίνα με μια άλλη που εξακολουθεί να προσφέρει διέγερση και ενδιαφέρον, οι άνθρωποι μπορούν σταδιακά να αποδυναμώσουν την παλιά συνήθεια και να δημιουργήσουν μια νέα αυτόματη αντίδραση. «Το να σταματήσεις απλώς μια συμπεριφορά είναι πολύ δύσκολο», είπε ο Amen. «Το να την αντικαταστήσεις με κάτι καλύτερο για τον εγκέφαλό σου είναι πολύ πιο εύκολο. Έτσι συμβαίνει η ουσιαστική αλλαγή, βήμα-βήμα».

Αν οι εναλλακτικές είναι εύκολα προσβάσιμες, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να τις χρησιμοποιήσουν, πρόσθεσε. «Ο εγκέφαλός σου τα πηγαίνει πολύ καλύτερα με μικρές, απλές πράξεις παρά με μεγάλες, αόριστες προθέσεις».

Αντί να πει κανείς «θα σταματήσω το scrolling σήμερα», ο γιατρός προτείνει να επιλέξει μια μικρή συνήθεια που μπορεί να κάνει σε λίγα λεπτά, σε συγκεκριμένες καταστάσεις — όπως να πλέξει 10 σειρές από ένα κασκόλ στη διαδρομή για τη δουλειά ή να διαβάσει λίγες σελίδες ενός βιβλίου όσο περιμένει στο ιατρείο.

Η Campbell μοιράστηκε και τα δικά της παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιεί την αναλογική τσάντα. Σε μια καφετέρια με φίλους, μπορεί να βγάλει ένα σταυρόλεξο και να ζητήσει βοήθεια για τις απαντήσεις όταν η συζήτηση κοπάσει.

Αντί να τραβά δεκάδες φωτογραφίες με το κινητό, χρησιμοποιεί μια instant camera, που περιορίζει τα καρέ και ενθαρρύνει πιο συνειδητές στιγμές. Σε χαλαρά εξωτερικά περιβάλλοντα, όπως ένα πάρκο ή ένα οινοποιείο, φέρνει μαζί της ένα μικρό σετ ακουαρέλας για μια γρήγορη δημιουργική διέξοδο.

«Μου έχει φέρει τόση χαρά», είπε η Campbell για το trend της αναλογικής τσάντας, «βλέποντας πόσο πολύ αγγίζει τόσους ανθρώπους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:04WHAT THE FACT

Η ουρά του φιδιού είναι δηλητηριώδης; - Τι μπορεί να συμβεί αν σας χτυπήσει

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΣΗΕΑ για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Μοναδική και αδιαπραγμάτευτη η θέση του στη μνήμη των Ελλήνων»

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα

15:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Σλούκας:«Δε θυμάμαι κάποια χρονιά να πήγαν όλα τέλεια»

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας»

15:53LIFESTYLE

Πατρίκιος Κωστής για Γεράσιμο Μιχελή: «Ένιωθα υποχρέωση να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο»

15:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναπτυξιακός Νόμος: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Κανείς δε θα χύσει δάκρυα για τη σύλληψη Μαδούρο εκτός από τον Ερντογάν»

15:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ο πρόεδρος ψάχνει πάντα για την καλύτερη λύση»

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στη φυλακή 37χρονος αστυνομικός για τη μεταφορά μισού κιλού κοκαΐνης

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στη Λάρισα

15:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Την Τρίτη (05/01) η απόφαση για Ρογκαβόπουλο

15:30WHAT THE FACT

Η viral ρουτίνα «επανεκκίνησης» που θα σε βοηθήσει να υιοθετήσεις πιο υγιεινές συνήθειες τη νέα χρονιά

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα αποκαλύπτει τους κινδύνους για τον πλανήτη το 2026: Οι πολίτες εμπιστεύονται το AI περισσότερο από τους πολιτικούς, γυρίζουν την πλάτη στα media και ενημερώνονται από influencers

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Στίγμα για τη ΝΔ η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα - Να τον απομονώσουν οι υγιείς δυνάμεις

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Ξεβράστηκε νεκρό δελφίνι στη Ραψάνη - Είχε δεμένο σκοινί στην ουρά του

15:15ΕΛΛΑΔΑ

«Σαφάρι» της Τροχαίας στους δρόμους της Αττικής: 152 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ σε πέντε μέρες

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

15:09LIFESTYLE

Η Κέιτ Χάντσον ως άλλη... Jessica Rabbit: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα «Critics Choice Awards»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία για ζευγάρι Ελλήνων από την Κεφαλονιά στον Παναμά: Νεκρή η σύζυγος - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

14:37ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Το χορευτικό του Μαδούρο που εξάντλησε την υπομονή Τραμπ και βομβάρδισε το Καράκας

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος» - Ισραηλινή πρώην όμηρος μίλησε για πρώτη φορά

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κατακόρυφα

14:50LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιοι έμειναν εκτός εθνικού τελικού

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Χάθηκαν περί τις 2.000 αποσκευές στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω του «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, AEK: Στη λίστα του Ριμπάλτα ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο δικαστήριο Νέας Υόρκης ο Μαδούρο και η σύζυγός του - Θα δικαστούν κεκλεισμένων των θυρών

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

12:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινάκης: Την Τετάρτη η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα, με τους αγρότες ή χωρίς αυτούς

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026 - Οι αργίες και τα σχολικά τριήμερα της χρονιάς

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για την «επιχείρηση Μαδούρο»: Η μυστική συνάντηση στη Ντόχα και η θεωρία ότι τον πρόδωσε η αντιπρόεδρός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ