Η viral ρουτίνα που θα σε βοηθήσει να υιοθετήσεις πιο υγιεινές συνήθειες τη νέα χρονιά

Τι θα γινόταν αν η πρωτοχρονιάτικη απόφασή σου χωρούσε μέσα σε μια tote bag; Χρήστες των social media δοκιμάζουν το trend της «αναλογικής τσάντας» (analog bag), αντικαθιστώντας τα κινητά τους με δραστηριότητες εκτός οθόνης.

Το trend αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργό του TikTok Sierra Campbell, η οποία δημοσίευσε τη δική της αναλογική τσάντα — που περιείχε ένα βιβλίο με σταυρόλεξα, ένα φορητό σετ ακουαρέλας, μια φωτογραφική Polaroid, ένα planner και είδη πλεξίματος — και ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της να φτιάξουν τη δική τους.

Το βίντεό της ώθησε πολλούς άλλους να μοιραστούν τις δικές τους εκδοχές, με αντικείμενα όπως περιοδικά, τράπουλες, μπογιές, κέντημα και βιβλία παζλ.

«Έφτιαξα μια τσάντα με μη ψηφιακές δραστηριότητες για να απασχολώ τα χέρια μου αντί για το κινητό», είπε η Campbell, προσθέτοντας ότι αυτή η πρακτική μείωσε σημαντικά τον χρόνο της μπροστά στην οθόνη και γέμισε τη ζωή της με «δημιουργικές και κοινωνικές ασχολίες που δεν περιλαμβάνουν ατελείωτο doom-scrolling».

«Δημιούργησα την αναλογική τσάντα αφού έμαθα ότι ο μόνος τρόπος να αλλάξεις μια συνήθεια είναι να την αντικαταστήσεις με μια άλλη», είπε στο Fox News Digital.

Η επιστήμη πίσω από τις πιο υγιεινές συνήθειες

Η έρευνα γύρω από τη δημιουργία συνηθειών στηρίζει την ιδέα της αναλογικής τσάντας, σύμφωνα με τον Dr. Daniel Amen, ψυχίατρο με έδρα την Καλιφόρνια και ιδρυτή των Amen Clinics.

«Ο εγκέφαλός σου είναι πλάσμα της συνήθειας», είπε ο Amen σε συνέντευξή του στο Fox News Digital. «Οι νευρώνες που ενεργοποιούνται μαζί, συνδέονται μεταξύ τους — πράγμα που σημαίνει ότι κάθε φορά που επαναλαμβάνεις μια συμπεριφορά, είτε καλή είτε κακή, ενισχύεις τα νευρωνικά μονοπάτια που την κάνουν ευκολότερη στο μέλλον».

Μελέτες δείχνουν ότι οι συνήθειες είναι αυτόματες αντιδράσεις σε συγκεκριμένα ερεθίσματα — όπως η βαρεμάρα, το στρες ή ο κενός χρόνος — που συνήθως προσφέρουν κάποια μορφή ανταμοιβής. Όταν δεν υπάρχει εναλλακτική συμπεριφορά, οι άνθρωποι τείνουν να επιστρέφουν στην ίδια ρουτίνα, συχνά χωρίς να το συνειδητοποιούν.

Έρευνες υποδεικνύουν ότι η αντικατάσταση μιας παλιάς συνήθειας με μια νέα, συνδεδεμένη με το ίδιο ερέθισμα, είναι πιο αποτελεσματική από το να προσπαθεί κανείς απλώς να τη σταματήσει.

«Όταν κόβεις τον καφέ, χρειάζεσαι ένα άλλο ρόφημα να πιάνεις — όχι απλώς να τον κόψεις μαχαίρι. Έτσι λειτουργούν τα μονοπάτια του εγκεφάλου μας», είπε η Campbell.

Αντικαθιστώντας μια ρουτίνα με μια άλλη που εξακολουθεί να προσφέρει διέγερση και ενδιαφέρον, οι άνθρωποι μπορούν σταδιακά να αποδυναμώσουν την παλιά συνήθεια και να δημιουργήσουν μια νέα αυτόματη αντίδραση. «Το να σταματήσεις απλώς μια συμπεριφορά είναι πολύ δύσκολο», είπε ο Amen. «Το να την αντικαταστήσεις με κάτι καλύτερο για τον εγκέφαλό σου είναι πολύ πιο εύκολο. Έτσι συμβαίνει η ουσιαστική αλλαγή, βήμα-βήμα».

Αν οι εναλλακτικές είναι εύκολα προσβάσιμες, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να τις χρησιμοποιήσουν, πρόσθεσε. «Ο εγκέφαλός σου τα πηγαίνει πολύ καλύτερα με μικρές, απλές πράξεις παρά με μεγάλες, αόριστες προθέσεις».

Αντί να πει κανείς «θα σταματήσω το scrolling σήμερα», ο γιατρός προτείνει να επιλέξει μια μικρή συνήθεια που μπορεί να κάνει σε λίγα λεπτά, σε συγκεκριμένες καταστάσεις — όπως να πλέξει 10 σειρές από ένα κασκόλ στη διαδρομή για τη δουλειά ή να διαβάσει λίγες σελίδες ενός βιβλίου όσο περιμένει στο ιατρείο.

Η Campbell μοιράστηκε και τα δικά της παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιεί την αναλογική τσάντα. Σε μια καφετέρια με φίλους, μπορεί να βγάλει ένα σταυρόλεξο και να ζητήσει βοήθεια για τις απαντήσεις όταν η συζήτηση κοπάσει.

Αντί να τραβά δεκάδες φωτογραφίες με το κινητό, χρησιμοποιεί μια instant camera, που περιορίζει τα καρέ και ενθαρρύνει πιο συνειδητές στιγμές. Σε χαλαρά εξωτερικά περιβάλλοντα, όπως ένα πάρκο ή ένα οινοποιείο, φέρνει μαζί της ένα μικρό σετ ακουαρέλας για μια γρήγορη δημιουργική διέξοδο.

«Μου έχει φέρει τόση χαρά», είπε η Campbell για το trend της αναλογικής τσάντας, «βλέποντας πόσο πολύ αγγίζει τόσους ανθρώπους».

Διαβάστε επίσης