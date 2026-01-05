Πατρίκιος Κωστής για Γεράσιμο Μιχελή: «Ένιωθα υποχρέωση να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο»

Για το reunion του «Παρα Πέντε» και τον Γεράσιμο Μιχελή που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025, σε ηλικία 59 ετών, μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega ο Πατρίκιος Κωστής.

«Όταν μου είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης να καθίσω στον καναπέ, κοίταξα αριστερά μου και ήταν κενή η καρέκλα, φαίνεται και στο πλάνο. Δεν ήξερα τι να αρθρώσω. Ήταν δύσκολο. Η πεντάδα ήταν πεντάδα, από τις γιαγιάδες, η Ειρήνη Κουμαριανού μας είχε αφήσει, αλλά ήταν περίεργο. Έπρεπε να μιλήσω εις διπλούν γι’ αυτόν τον άνθρωπο που ήμασταν μαζί σε όλες τις σκηνές», ανέφερε ο Πατρίκιος Κωστής.

«Ήταν δύσκολο και ένιωθα και μια υποχρέωση να μιλήσω γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Όλοι το νιώσαμε αυτό για όσους ανθρώπους φύγανε», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Ο Γεράσιμος Μιχελής και ο Πατρίκιος Κωστής έγιναν γνωστοί στο τηλεοπτικό κοινό ως οι «κακοί» της σειράς, «Παρά Πέντε».

Με αφορμή την συμπλήρωση των 20 χρόνων της σειράς, οι πρωταγωνιστές συναντήθηκαν και πάλι στο απολαυστικό reunion του Mega το οποίο σημείωσε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Διαβάστε επίσης