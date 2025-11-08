Ελένη Κρίτα για το reunion του «Παρά Πέντε»: Θα είναι κάτι σαν τα «Φιλαράκια»

Η Ελένη Κρίτα σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στην πορεία της στην υποκριτική, τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά «Παρά Πέντε» αλλά και για τις προσωπικές απώλειες στη ζωή της.

Η ηθοποιός, η οποία μετρά 42 χρόνια στο χώρο, αποκάλυψε ότι δεν ενημέρωσε τους γονείς της για την απόφασή της να γίνει ηθοποιός, αλλά απλώς εγγράφηκε στη δραματική σχολή.

Μιλώντας στην τηλεόραση τoυ Open η Ελένη Κρίτα δήλωσε: «Είμαι 42 χρόνια στο χώρο της υποκριτικής. Δεν είπα στους γονείς μου ότι θα γίνω ηθοποιός, πήγα απλά και γράφτηκα στη δραματική σχολή». «Δεν είχα καταλάβει ότι ο ρόλος μου στο Παρά Πέντε θα γινόταν τόσο δημοφιλής. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη», ανέφερε.

Τόνισε επιπλέον, τη χημεία που ανέπτυξε με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδη κατά τα γυρίσματα, με αστεία περιστατικά όπως το πλάνο στην πισίνα που κόπηκε επειδή ξέσπασαν σε γέλια. «Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη ήταν σίγουρη ότι θα σκίσουμε. Από την πρώτη στιγμή δέσαμε με την Ελισάβετ. Όταν με έριξε στην πισίνα, το πλάνο κόπηκε εκεί, γιατί με έπιασαν τα γέλια», εξήγησε.

Σχετικά με την επικείμενη επιστροφή του «Παρά Πέντε», η Ελένη Κρίτα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για νέους κύκλους, αλλά για κάτι αντίστοιχο των «Φιλαράκια». «Μην περιμένετε νέους κύκλους, θα είναι κάτι σαν τα Φιλαράκια. Είναι μια ιστορία που δεν μπορεί να γίνει σίκουελ. Κάποιοι ήρωες έχουν πεθάνει στη σειρά, κάποιοι από τους ηθοποιούς έχουν πεθάνει», τόνισε.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για τις προσωπικές της απώλειες, τονίζοντας τη δύναμη που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τραγωδίες στη ζωή: «Όταν έχασα και τον δεύτερο σύντροφό μου, έλεγα ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η ζωή μου, ένιωθα ότι είναι εφιάλτης. Από τότε που έχασα τη νύφη μου, ζω με την εγγονή μου. Είναι η κόρη που ποτέ δεν είχα».