Οι μεγάλες επιστροφές στην TV - Ο Παπαδάκης και οι θρυλικές σειρές

Η σεζόν ακόμη επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για το κοινό, που θα δει αγαπημένα πρόσωπα και σειρές -που άφησαν ιστορία- να επιστρέφουν.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, που «κρέμασε τα παπούτσια του» από το «Καλημέρα Ελλάδα», χθες βράδυ εμφανίστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στόχος είναι να δίνει το παρών σε ρόλο σχολιαστή. Η εμπειρία του, η μακρά πορεία στον κόσμο της τηλεόρασης, θα δώσουν άλλο κύρος στο δελτίο, ενώ μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει ένα δικό του σταθερό κοινό. Μάλιστα, ο βετεράνος της πρωινής ενημερωτικής ζώνης ετοιμάζεται και για τη βραδινή του εκπομπή, με συνεντεύξεις με γνωστές προσωπικότητες από τον πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο.

Στον τομέα της μυθοπλασίας, μπορεί αρκετές σειρές φέτος να σημειώνουν υψηλά νούμερα, αλλά η επιστροφή του «Παρά Πέντε» έχει άλλη αξία για τους τηλεθεατές του MEGA. Το σίριαλ θα επιστρέψει με ένα σπονδυλωτό επεισόδιο, που θα έχει επετειακό χαρακτήρα και αναμένεται να προβληθεί περίπου την περίοδο των εορτών. Η Σμαράγδα Καρύδη, η θρυλική Ντάλια, σε πρόσφατη συνέντευξη δήλωσε: «Δεν μπορώ να πω πολλά για το “Πάρα πέντε”. Θα κάνουμε κάτι ωραίο, θα είναι κάτι επετειακό, κοντά στις γιορτές. Και όλα τα άλλα θα τα μάθετε σύντομα». «Νομίζω ότι θα είναι κάτι πιο καλό από τα "Φιλαράκια"», σχολίασε στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι παίρνουν ξανά θέση στο κυριακάτικο τραπέζι και η κωμική σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 20.00, στον ALPHA. Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην τράπεζα, τη Λυδία να κυνηγάει μια θέση στο δημόσιο, ενώ η Μπέλα γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση, αφού γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ! Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία προσπαθούν να συμβιώσουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Κωνσταντίνο να τρέχει να τις χωρίσει! Ενώ ο Μενέλαος, αν και συνταξιούχος γιατρός, νοσταλγεί να χειρουργήσει πάλι, έστω και λαπαροσκοπικά!

Ο Βαγγέλης δεν προλαβαίνει να μετράει τα λουκέτα που μπαίνουν στα χασάπικα του… την ώρα που η Χαρούλα τρέχει με τα ταψιά στα χέρια, να σώσει, ό,τι σώζεται! Η Σάντρα και η Χαρά μεγάλωσαν, σπουδάζουν, έχουν τους φίλους τους και μπλέκουν στα δίχτυα του έρωτα! Κι ανάμεσα τους τα μικρά ξαδερφάκια, ο Βαγγελάκης κι ο Σπυράκος, που όσο και αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βρίσκουν τον τρόπο να τους βάζουν σε τάξη!

Διαβάστε επίσης