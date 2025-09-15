Ο Γιώργος Παπαδάκης επέστρεψε στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ο άνθρωπος που ανέδειξε την πρωινή ενημερωτική ζώνη, ταυτίστηκε μαζί της και έγραψε ιστορία με το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Το πρωί της Δευτέρας, παρέδωσε τη σκυτάλη στους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού και δεν θα μπορούσε να μην εμφανιστεί.

Έτσι, λίγα λεπτά μετά τις 07.30, το νέο δίδυμο έδωσε πάσα στον δημοσιογράφο που βγήκε ζωντανά στον αέρα από το σπίτι του για να ευχηθεί «Καλή επιτυχία».

«Καλημέρα παιδιά… Καλημέρα Ελλάδα… Είστε καταπληκτικοί, πάτε μια χαρά, σας βλέπω από τις έξι παρά πέντε… Σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι, με αυτό τον ενθουσιασμό και να αποδείξετε ότι η συνέχεια είναι πολύ καλύτερη. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου», είπε ο Γιώργος Παπαδάκης συνεχίζοντας με φιλοφρονήσεις στην Άννα Λιβαθυνού.

«Έχω τρακ, έχω την ίδια αγωνία μαζί σας…», είπε επίσης ο μοναδικός Γιώργος Παπαδάκης.

O Παναγιώτης Στάθης τόνισε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ό,τι πιο αυθεντικό έχει βγάλει η ελληνική τηλεόραση, ενώ τον ευχαρίστησε για την προσωπική του στάση. «Ο Παπαδάκης είναι κουμπάρος στις σχέσεις μου με τον ΑΝΤ1», είπε ο Παναγιώτης Στάθης συνεχίζοντας: «Αν έχουμε το 10% της τεράστιας επιτυχίας σου, θα είμαστε ευτυχισμένοι».

«Περασμένα μεγαλεία…», απάντησε ο Γιώργος Παπαδάκης. Η Άννα Λιβαθυνού τον ευχαρίστησε, με τη σειρά της, για όσα έχει προσφέρει στη νέα γενιάδημοσιογράφων.

