Ο Γιώργος Παπαδάκης επέστρεψε στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Ο Βετεράνος της πρωινής ενημερωτικής ζώνης εμφανίστηκε στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο Γιώργος Παπαδάκης επέστρεψε στο «Καλημέρα Ελλάδα»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ο άνθρωπος που ανέδειξε την πρωινή ενημερωτική ζώνη, ταυτίστηκε μαζί της και έγραψε ιστορία με το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Το πρωί της Δευτέρας, παρέδωσε τη σκυτάλη στους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού και δεν θα μπορούσε να μην εμφανιστεί.

Έτσι, λίγα λεπτά μετά τις 07.30, το νέο δίδυμο έδωσε πάσα στον δημοσιογράφο που βγήκε ζωντανά στον αέρα από το σπίτι του για να ευχηθεί «Καλή επιτυχία».

«Καλημέρα παιδιά… Καλημέρα Ελλάδα… Είστε καταπληκτικοί, πάτε μια χαρά, σας βλέπω από τις έξι παρά πέντε… Σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι, με αυτό τον ενθουσιασμό και να αποδείξετε ότι η συνέχεια είναι πολύ καλύτερη. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου», είπε ο Γιώργος Παπαδάκης συνεχίζοντας με φιλοφρονήσεις στην Άννα Λιβαθυνού.

«Έχω τρακ, έχω την ίδια αγωνία μαζί σας…», είπε επίσης ο μοναδικός Γιώργος Παπαδάκης.

O Παναγιώτης Στάθης τόνισε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ό,τι πιο αυθεντικό έχει βγάλει η ελληνική τηλεόραση, ενώ τον ευχαρίστησε για την προσωπική του στάση. «Ο Παπαδάκης είναι κουμπάρος στις σχέσεις μου με τον ΑΝΤ1», είπε ο Παναγιώτης Στάθης συνεχίζοντας: «Αν έχουμε το 10% της τεράστιας επιτυχίας σου, θα είμαστε ευτυχισμένοι».

«Περασμένα μεγαλεία…», απάντησε ο Γιώργος Παπαδάκης. Η Άννα Λιβαθυνού τον ευχαρίστησε, με τη σειρά της, για όσα έχει προσφέρει στη νέα γενιάδημοσιογράφων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σήμερα η κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του Οζγκιούρ Οζέλ - Βαθαίνει η πολιτική κρίση

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Μπάμπα Βάνγκα και Νοστράδαμος: Η κοινή καταστροφική προφητεία για την Ευρώπη το 2025

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 51χρονο - Έκλεβε καύσιμα από τον εργοδότη του

09:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Τεντόγλου στοχεύει τελικό, ο Καραλής ψάχνει μετάλλιο – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/09)

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

09:22LIFESTYLE

«Breakfast@Star» για 4η σεζόν με συγκίνηση και χαμόγελα

09:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεράστιο σύννεφο μήκους 1.800 χιλιομέτρων επανεμφανίζεται κάθε χρόνο στον Άρη - Το αινιγματικό φαινόμενο λύνεται

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός λόγω τροχαίων - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

09:15TRAVEL

Άγιος Λαυρέντιος: Το μεσαιωνικό χωριό του Πηλίου που σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο

09:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Άγρια καταδίωξη ανήλικου οδηγού μηχανής - Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και προσπάθησε να διαφύγει πεζός

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική έκθεση: Η άνοδος της στάθμης των θαλασσών θα απειλήσει 1,5 εκατομμύριο Αυστραλούς έως το 2050

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρώσος υπουργός Υγείας έσωσε επιβάτη εν πτήσει - Βίντεο από την προσπάθειά του

08:48ΜΠΑΣΚΕΤ

«Μετάλλιο και περηφάνια» για την Εθνική στο Eurobasket 2025: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα (15/09)

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο έφηβος που διαβάζει σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και χτίζει φιλίες ζωής

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοφία Βεργκάρα: Έχασε την παρουσίαση των βραβείων «Emmy» λόγω αλλεργίας στα μάτια - Παραμορφώθηκε το πρόσωπό της

08:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η 36χρονη που μαχαίρωσε τον 34χρονο Τούρκο- Χειροπέδες και ο άνδρας, νοσηλεύονται φρουρούμενοι

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Porta potty party: Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο οδηγός λεωφορείου που παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες από την Ουγκάντα

08:34LIFESTYLE

Το «Happy Day» έκανε πρεμιέρα στον ALPHA για 13 η σεζόν – Τα λόγια της Τσιμτσιλή

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο άντρας τη χτύπησε με σφυρί και η γυναίκα παραβίασε τα μέτρα - Στο αυτόφωρο πρώην ζευγάρι

08:26ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes EQS διανύει πάνω από 1.200 χιλιόμετρα με μία φόρτιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:36ΚΟΣΜΟΣ

Porta potty party: Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο οδηγός λεωφορείου που παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες από την Ουγκάντα

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή» - Ξεσπάει η μητέρα του με ανάρτησή της

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Η κατάθεση-ξέσπασμα της μητέρας της influencer με τη ροζ κοκαΐνη - «Απέκτησε την έξη πριν 5 χρόνια, καμπανάκι η σύλληψη για να απεξαρτητοποιηθεί»

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το τοπίο στο τέλος Σεπτέμβρη - Η ημερομηνία ορόσημο που δίνει το ECMWF

07:59LIFESTYLE

Ο Γιώργος Παπαδάκης επέστρεψε στο «Καλημέρα Ελλάδα»

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων - Η δική του εξήγηση

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

06:44ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Για το πρώτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα – Η ώρα και το κανάλι του τελικού στο επί κοντώ

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Αυτή είναι η γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Παραδόθηκε και η μητέρα της

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα αγκάθια του επικείμενου συνεδρίου της ΝΔ, ο μεγάλος χαμένος της ΔΕΘ, φέσια και κουτοπονηριές, ο λογαριασμός IRIS σε Visa, MasterCard και το μέλλον, το διπλό όπλο της Motor Oil, μια αποχώρηση με παρασκήνιο και το ξήλωμα και το κόστος αποσφαλμάτωσης

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύψτε τη μέθοδο που κάνει τον κωδικό PIN της κάρτας σας «αδύνατο» να υποκλαπεί

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύονται τα μελτέμια – Πού θα σημειωθούν βροχές – Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι αυξήσεις με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς - Οι πίνακες με τα ποσά για 671.584 συνταξιούχους

01:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το φιλί της μάνας και το χάλκινο μετάλλιο – Η συγκλονιστική ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

06:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχερ μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ