Πρεμιέρες από το πρωί έως το βράδυ – Ποιες εκπομπές και σειρές έρχονται σήμερα

Το πρώτο δυνατό κουδούνι για την τηλεοπτική σεζόν «χτυπά» σήμερα», αφού από νωρίς το πρωί έως το βράδυ έχουμε πρεμιέρες εκπομπών, σειρών και πολυαναμενόμενων πρότζεκτ. Οι τηλεαστέρες παίρνουν θέση, οι ομάδες τους έρχονται με όρεξη και ο ανταγωνισμός βάζει φωτιά στο τοπίο της μικρής οθόνης.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Καλημέρα Ελλάδα» ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά του πορεία. Ο Γιώργος Παπαδάκης, που υπηρέτησε με ήθος και αλήθεια την ενημέρωση, δίνει τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη και την Αννα Λιβαθυνού, που θα συνεχίσουν τη διαδρομή στον ΑΝΤ1 με την ίδια πυξίδα για ουσιαστικό λόγο και ανθρώπινη ματιά στα γεγονότα.

Στην ΕΡΤ1, στις 06.45, πρεμιέρα κάνει η εκπομπή «Νωρίς νωρίς». Με οικοδεσπότες τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη -ένα δυναμικό δίδυμο με χημεία, εμπειρία και αστείρευτο χιούμορ-, η εκπομπή θα προσφέρει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, θετική ενέργεια, ευχάριστες ειδήσεις και πολλές καθημερινές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε.

Στην πρωινή ζώνη του ALPHA, από τις 07.45, έχουμε ενδιαφέρουσες επιστροφές! Για 13η σεζόν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μάς λέει την πιο γλυκιά «καλημέρα» με το «Happy Day στον ALPHA», με χαμόγελο και θετική διάθεση, δίνοντας το έναυσμα για μία χαρούμενη και λαμπερή ημέρα. Μαζί της, η γνώριμη παρέα φίλων, Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου και Κώστας Φραγκολιάς, μας κρατά ευχάριστη συντροφιά τα πρωινά όλα αυτά τα χρόνια.

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου λένε «καλημέρα» μέσα από το «Breakfast@Star», στις 08.45, με την ίδια ακριβώς σύνθεση. «Lifestyle επικαιρότητα από Ελλάδα και εξωτερικό, τηλεοπτικά νέα, καυτό παρασκήνιο, αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζώδια και μαγειρική, όλα σερβιρισμένα σε έναν… δίσκο γεμάτο ενέργεια. Η Μαίρη Αργυριάδου, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος και η Λιλή Πυράκη, με τη φρεσκάδα και την εμπειρία τους, σκοπεύουν να αναδείξουν όλα όσα συμβαίνουν στη σόουμπιζ και την τηλεόραση, από το πρώτο λεπτό της ημέρας.

Στις 09.00 κάνει comeback ο Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό», σε νέα ώρα, πάντα στον ΑΝΤ1. Ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη θα βρίσκονται σταθερά στο πλευρό του με θέματα που θα συζητηθούν και την αυθεντική δημοσιογραφική τους ταυτότητα. Στην ομάδα, φέτος, προστίθενται η Γιώτα Κηπουρού με το μάχιμο ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά θέματά της, η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία θα εμπλουτίσει τη θεματολογία με τις συνεντεύξεις της, και ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος, ως γνώστης του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, θα παρουσιάζει όλα τα νέα, πριν κυκλοφορήσουν! Στο «Πρωινό», έρχεται και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, για να δώσει ένα άλλο, πιπεράτο, ύφος στα νέα της ημέρας με το καυστικό του σχόλιο. Ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας εντάσσεται στο δυναμικό για να «φωτίζει» με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις πληροφορίες του υποθέσεις του αστυνομικού ρεπορτάζ.

H Φαίη Σκορδά έρχεται με ανανεωμένη διάθεση να κρατήσει την καλύτερη παρέα με το «Buongiorno» στο MEGA. Η παρουσιάστρια θα βγει στον αέρα, στις 09.20, ξεκινώντας δυναμικά. Δίπλα στη Φαίη Σκορδά θα βρεθεί η γνώριμη πλέον ομάδα της, όπου κάθε μέλος ξεχωρίζει με τη μοναδική του προσωπικότητα: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τον αυθορμητισμό και το πάντα εύστοχο σχόλιό του, η Νάνσυ Νικολαΐδου με την ευαισθησία και την κριτική ματιά της, η Ευάννα Ζουμπούρογλου με τη νεανική και φρέσκια δυναμική της, η Κατερίνα Ζαρίφη με το αστείρευτο χιούμορ και την εκρηκτική της παρουσία. Στην παρέα προστίθεται ο Αρης Καβατζίκης, αλλά και ο Ιάσονας Τσόλης. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, βετεράνος της ελληνικής τηλεόρασης, συνεχίζει και φέτος, ως η φωνή που ανατρέπει τις ισορροπίες με τον ξεχωριστό, αιχμηρό λόγο του.

Στις 10.00, η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στον ALPHA για 5η χρονιά, με μια ανανεωμένη «Super Κατερίνα». Στο πλευρό της και φέτος ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή, μια νέα δυναμική δημοσιογράφος με έγκυρο ρεπορτάζ, και ο Χάρης Χρονόπουλος με τηλεοπτική και ραδιοφωνική εμπειρία. Μαζί της και η Δάφνη Μπόκοτα, η οποία, ύστερα από χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, επανέρχεται δυναμικά με σχόλιο και άποψη στην τηλεόραση του σήμερα.

Στο μέτωπο του STAR come back για 11η χρονιά κάνει η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», με την έμπειρη Ζήνα Κουτσελίνη. Το μαγκαζίνο, που αγγίζει τις καρδιές των τηλεθεατών, έρχεται φέτος με μεγαλύτερη διάρκεια και θα προβάλλεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν καθημερινά και ζωντανά από τις 11.45 έως τις 14.45, προσφέροντας τρεις ώρες γεμάτες αποκαλύψεις, συναίσθημα και ουσία.

Στη βραδινή αρένα

Στις 20.30, θα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο της τρίτης χρονιάς της σειράς «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ1. Σε σκηνοθεσία Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη, αυτή η συγκλονιστική παραγωγή έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των τηλεθεατών, αποδεικνύοντας ότι ορισμένες αφηγήσεις είναι τόσο δυνατές, που δεν τελειώνουν ποτέ. Η υπέροχη τηλεοπτική παρέα της Έμιλυς Κολιανδρή, του Αποστόλη Τότσικα, της Ολγας Μιχαλοπούλου και του Θανάση Πατριαρχέα θα ενδυναμωθεί με νέους χαρακτήρες, που θα ενσαρκώσουν «δυνατά» ονόματα ηθοποιών, όπως ο Δημήτρης Σέρφας, ο Ιωσήφ Πολυζωίδης και άλλοι, και θα εμπλουτιστεί με απρόσμενες ανατροπές στην πλοκή.

Στη βραδινή ζώνη, πρεμιέρα κάνει και ένα από τα δυνατά χαρτιά του STAR, η «Φάρμα». Το ριάλιτι, που κέρδισε ένα σταθερό κοινό στο κανάλι της Κηφισιάς, επιστρέφει και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00. Με δυνατό καστ και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο σε ρόλο κεντρικού παρουσιαστή, το πρότζεκτ επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις στους τηλεθεατές. Οι παίκτες θα κάνουν ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Απόψε, στις 21.45, πρώτη επίσημη κάνει η σειρά «Το παιδί», η νέα μαύρη κοινωνική κωμωδία, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία. Η ιστορία αρχίζει όταν μία πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, η Αρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου), σώζει από μία δολοφονική επίθεση τον έφηβο Ντιμίτρι (Βασίλη Μπούτσικο), ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί είναι ζωντανό συνεχίζει να αποτελεί στόχο τόσο αυτών που διέταξαν την επίθεση όσο και της Αστυνομίας, που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Η Αρτεμις, χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια, αποφασίζει να φύγει από την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταλήγουν στο εγκαταλελειμμένο για χρόνια πατρικό της σπίτι, σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Στο ίδιο χωριό καταφθάνουν, λίγο αργότερα, η συγκάτοικός της με τον φίλο της, καθώς και η μητέρα της, Βάνα (Αννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία η ηρωίδα έχει απομακρυνθεί μετά τον θάνατο του πατέρα της. Το χωριό κουβαλάει τα δικά του σκοτεινά μυστικά και οι αλληλεπιδράσεις με τους κατοίκους του έρχονται να περιπλέξουν ακόμα περισσότερο τη νέα συνθήκη των ηρώων μας, την ώρα που η αδίστακτη Ιρίνα (Αλεξία Καλτσίκη), ορκισμένη εχθρός της οικογένειας του Ντιμίτρι, πλησιάζει ολοένα και περισσότερο…

Η ώρα της κωμωδίας πλησιάζει και το «Καλά θα πάει κι αυτό» έρχεται απόψε, στις 22.45, ενώ θα παίζεται από Δευτέρα έως και Τετάρτη. Σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο Δημήτρη Αποστόλου, θα κάνει το κοινό να γελάσει, να συγκινηθεί και να ταυτιστεί με τους ήρωες, έχοντας εξασφαλίσει ένα all star cast, το οποίο αποτελείται από τους Ντόρα Μακρυγιάννη, Γιάννη Ζουγανέλη, Μαρία Κωνσταντάκη, Μαρία Λεκάκη, Κώστα Κόκλα, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελισάβετ Γιαννάκου, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Πέτρο Σκαρμέα, Πάρι Θωμόπουλο, Τζίνι Παπαδοπούλου, Ιαν Στρατή, Ευθύμη Γεωργόπουλο, Ελένη Φιλίνη, Ερρικα Μπίγιου και Στέλλα Κοσμοπούλου. Ο Πάρης και η Μιχαέλα μεγάλωσαν μαζί, σε μια παραθαλάσσια πόλη που μύριζε αλάτι, αναμνήσεις αθωότητα, αλλά και ψέμα, καταπιεσμένο συναίσθημα και απωθημένα. Οι δυο τους ήταν δεμένοι με εκείνο το νήμα που δεν είχε όνομα. Δεν ήταν ούτε φιλία ούτε έρωτας ούτε αίμα. Ηταν όλα μαζί. Μέχρι που δεν ήταν τίποτα.

Τον έρωτα δεν τον σκοτώνεις με μαχαίρι. Τον σκοτώνεις με μία κουβέντα που δεν έπρεπε να είχε ειπωθεί. Μία φράση του Πάρη τα γκρέμισε όλα. Εκείνη, που τον άκουσε χωρίς να έπρεπε, έφυγε. Ο Πάρης βυθίστηκε στον μοναχικό του κόσμο και έκανε αυτό που κάνουν οι λυγισμένοι άνθρωποι με υψηλό IQ. Δεν έγραψε ποίημα, δεν έγραψε γράμμα. Έγραψε κώδικα. Η πλατφόρμα ΑΙ εφαρμογών, «NEEDS», γεννήθηκε από την ανάγκη του να αγαπηθεί, χωρίς να εκτεθεί. Είναι ένας αλγόριθμος που σε καταλαβαίνει καλύτερα από τη μάνα σου και μερικές φορές καλύτερα και από τον εαυτό σου. Πέντε χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους ξανασυναντιούνται. Τυχαία; Ο Πάρης επιστρέφει αγνώριστος, επιτυχημένος, κομψός και επιβεβαιωμένος. Το νέο look κρύβει τα παλιά «ρούχα»… Αφού είναι το ίδιο κατεστραμμένος όπως τον άφησε η Μιχαέλα. Το δημιούργημά του, η «NEEDS», είναι πλέον το σύστημα που κυβερνά τις ζωές όλων. Η Μιχαέλα μπλέκεται στον ιστό της. Στην εταιρία που έγινε το πιο δυνατό κοινωνικό φαινόμενο. Εκεί ανακαλύπτει πως οι άνθρωποι δεν άλλαξαν απλώς, αλλά έδωσαν στο ΑΙ όλα όσα δεν ήθελαν να κουβαλάνε: τον πόνο, τον έρωτα, την απόρριψη, τις ενοχές τους.