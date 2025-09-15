Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη στον αέρα της ΕΡΤ – Η έκπληξη Καραβάτου

Το πρωί της Δευτέρας, στις 06.45, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, πρεμιέρα έκανε η νέα πρόταση του σταθμού, ένα ψυχαγωγικό μαγκαζίνο με τους Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη. Με τίτλο «Νωρίς νωρίς», έρχεται στην αρένα να διεκδικήσει το δικό της μερίδιο τηλεθέασης.

Ο αγαπημένος ηθοποιός και η παρουσιάστρια είπαν «καλημέρα», με τη Μαρία Ηλιάκη να ρωτά τον συμπαρουσιαστή της αν κοιμήθηκε. «Υπήρχε μία αίσθηση, κάτι μεταξύ ύπνου, κάτι μεταξύ ξύπνιου. Δεν καταλάβαινα ακριβώς αν αυτά που σκέφτομαι, τα ονειρεύομαι ή αν είμαι ξύπνιος και τα σκέφτομαι», είπε ο Κρατερός Κατσούλης.

Αμέσως μετά, ακολούθησε ένα βίντεο-έκπληξη για το νέο δίδυμο της πολύ πρωινής ζώνης της ΕΡΤ, όπου πλήθος επωνύμων ευχόταν «καλή αρχή» στο νέο αυτό τηλεοπτικό εγχείρημα. Ανάμεσα τους και η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία τόνισε: «Κρατερέ μου, Μαρία μου, καλή αρχή! Να πάνε όλα υπέροχα, να το ευχαριστηθείτε, να περάσετε υπέροχα! Θα σας παρακολουθώ από μακριά»…

Στο εν λόγω απόσπασμα, μεταξύ άλλων, ευχήθηκε και ο σύζυγος της Μαρίας Ηλιάκη «καλή αρχή»!

